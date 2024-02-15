Секретный проект: что за дрон, которым был атакован БДК «Цезарь Куников»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

14 февраля Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об ударе по большому десантному кораблю (БДК) «Цезарь Куников» в Черном море. Что известно о дронах, которые, предположительно, атаковали судно ВМФ РФ?

Что известно об атаке на БДК «Цезарь Куников»

Сообщения о том, что российский десантный корабль подвергся атаке недалеко от берегов Крыма в районе Алупки, появились ранним утром 14 февраля. Источники в соцсетях сообщили о применении Украиной морских беспилотников.

Через несколько часов заявление об ударе по «Цезарю Куникову» сделало Главное управление разведки МО Украины. В Сети появились видеозаписи, снятые как с морских беспилотников, так и с берега — на них некое судно охвачено огнем, а его корпус сильно накренен.

По информации Telegram-канала «Рыбарь», удар наносился безэкипажными кораблями, а координацию и наведение осуществляла беспилотная разведывательная авиация НАТО.

В ежедневном брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков переадресовал Минобороны РФ любые вопросы о судьбе большого десантного корабля «Цезарь Куников». Российское оборонное ведомство эту информацию не комментировало.

Что за дроны, которыми ВСУ могли атаковать БДК «Цезарь Куников»

«Цезарь Куников», предположительно, был атакован 5 беспилотниками MAGURA V5. Такое заявление сделал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов 14 февраля. Минобороны России эту информацию не комментировало.

MAGURA V5 — многоцелевой надводный беспилотный аппарат, способный выполнять различные задачи: наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные операции, противоминное противодействие и иные боевые задачи.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru MAGURA V5 в представлении ИИ

29 июля 2023 года на американском телеканале CNN были показаны видеосюжеты, в которых дроны-камикадзе MAGURA V5 бьют по российским объектам гражданского и военного назначения. В сюжете телеканала сказано, что MAGURA V5 «быстрее, чем любой объект в Черном море», способен атаковать корабли.

Как отмечается в материале militaryarms.ru, разработка этого морского дрона велась в режиме секретности, о новом продукте компания «Спецтехноэкспорт» объявила уже после его создания.

Как зачистить Черное море от надводных дронов ВСУ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что очистить Черное море от украинских дронов реально, если максимально усилить разведку в регионе, а также обеспечить российские корабли дополнительной защитой. Он не исключил, что надводные и подводные беспилотники уязвимы перед имеющимися в распоряжении ВС РФ средствами обнаружения, вся проблема в количестве последних.

«Очистить Черное море от украинских надводных и подводных дронов реально, если максимально усилить защиту кораблей и разведку. Должны дежурить наши БПЛА, наши морские дроны, радиоразведка, радиолокационная разведка, должны работать РЛС. Все, что может видеть и слышать, записывать все об окружающей среде за многие километры, включая РЛС», — отметил Матвийчук.

Как указал эксперт, корабли Военно-морского флота России достаточно хорошо вооружены, чтобы отбить атаку любого морского дрона ВСУ. По его словам, главным условием уничтожения подобных беспилотников является их своевременное обнаружение.

«Российские корабли хорошо вооружены. Существует ряд артиллерийских систем: АК-630, АК-100, АК-130 и другие. Крупнокалиберные пулеметы. Самое главное — вовремя обнаружить морской дрон. Это главное. Обнаружить дрон на достаточном удалении от корабля, чтобы хватило времени уничтожить цель», — констатировал собеседник NEWS.ru.

Читайте также:

Правда ли, что Украина атаковала БДК «Цезарь Куников»: что об этом известно

Что случилось с БДК «Цезарь Куников»? Последние данные, что известно

Военэксперт рассказал, как защитить десантные корабли ВМФ РФ в Черном море