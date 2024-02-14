Правда ли, что Украина атаковала БДК «Цезарь Куников»: что об этом известно

Фото: Luis Díaz-Bedia Astor,/Red Sea, 18th June 2003 from Los Barcos de Eugenio - Eugenio´s Warships, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/Wikimedia Commons

«Цезарь Куников»

«Украинская правда» и другие СМИ со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что морские дроны подбили российский большой десантный корабль «Цезарь Куников» в Черном море. Что случилось с кораблем Черноморского флота 14 февраля, какая есть информация об инциденте?

Что известно об инциденте с БДК «Цезарь Куников» 14 февраля

По данным «Украинской правды», морские дроны ГУР атаковали корабль утром 14 февраля. Отмечается, что корабль получил повреждения.

«В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки», — заявили в Генштабе.

Минобороны России эту информацию не комментировало, официального подтверждения нет.

Также опубликованы кадры предполагаемой атаки.

«По БДК в Черном море. Весь экипаж жив», — пишет Telegram-канал «Два майора».

Telegram-канал «Рыбарь» высказал предположение, что удар наносился в районе поселка Кацивели на южном побережье Крыма.

«Удар наносился безэкипажными кораблями, а координацию и наведение, как и прежде, осуществляла беспилотная разведывательная авиация НАТО», — пишет «Рыбарь».

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале «Логика Маркова» отмечает, что морские дроны ВСУ вносят коррективы в действия российского Черноморского флота.

«Военная логика. ВСУ нанесли удар по большому десантному кораблю „Цезарь Куников“ в Крыму. Степень повреждения пока непонятна. Может, и сильная. Вообще ВСУ успешно используют беспилотные морские дроны. Западные эксперты и Зеленский даже утверждают, что в 2023 году ВСУ выиграли большую битву за Чёрное море. Ну это неправда. Потому что ВСУ же своих кораблей на Чёрном море не имеют. Но морские дроны ВСУ действительно создают большие проблемы для Черноморского флота России», — пишет Сергей Марков.

Он также отметил, что Цезарь Куников, в честь которого назван БДК, — Герой СССР, командир десантного отряда, захватившего плацдарм Малая Земля в Новороссийске в годы ВОВ — погиб 14 февраля.

Что известно о расследовании гибели крейсера «Москва»

Утром 14 апреля 2022 года Минобороны РФ сообщило, что на крейсере «Москва» произошел пожар, в результате чего сдетонировал боезапас. 22 апреля появились официальные данные о жертвах ЧП. В военном ведомстве рассказали, что один человек погиб, а еще 27 пропали без вести. С крейсера были эвакуированы 396 человек и доставлены в Севастополь.

МО РФ не называло причины пожара на крейсере. Украинская сторона утверждала об ударе двух противокорабельных ракет «Нептун».

8 февраля отец одного из находившихся на крейсере «Москва» срочников Дмитрий Шкребец сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что Следственный комитет приостановил предварительное следствие по уголовному делу по факту трагедии. Он опубликовал документ из СК с соответствующим содержанием. По словам мужчины, расследование не могут продолжить из-за невозможности привлечь к ответственности виновных.

Шкребец отметил, что не видит смысла обжаловать решение СК, поскольку ему «совершенно понятны причины его принятия и тяжелые обстоятельства произошедшего».

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