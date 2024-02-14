Военэксперт объяснил, как очистить Черное море от надводных дронов ВСУ Военэксперт Матвийчук призвал максимально усилить разведку в Черном море

Фото: МО Украины

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что очистить Черное море от украинских дронов реально, если максимально усилить разведку в регионе, а также обеспечить российские корабли дополнительной защитой. Он не исключил, что надводные и подводные беспилотники уязвимы перед имеющимися в ВС РФ средствами обнаружения, вся проблема в количестве последних.

Очистить Черное море от украинских надводных и подводных дронов реально, если максимально усилить защиту кораблей и разведку. Должны дежурить наши БПЛА, наши морские дроны, радиоразведка, радиолокационная разведка, должны работать РЛС. Все, что может видеть и слышать, записывать все об окружающей среде за многие километры, включая РЛС, — отметил Матвийчук.

По его словам, российские корабли достаточно хорошо вооружены, чтобы отбить атаку любого морского дрона ВСУ. По его словам, главным условием уничтожения подобных беспилотников является их своевременное обнаружение.

Российские корабли хорошо вооружены. Существует ряд артиллерийских систем: АК-630, АК-100, АК-130 и другие. Крупнокалиберные пулеметы. Самое главное — вовремя обнаружить морской дрон. Это главное. Обнаружить дрон на достаточном удалении от корабля, чтобы хватило времени уничтожить цель, — подытожил Матвийчук.

Ранее издание «Украинская правда» сообщило о предполагаемом ударе по БДК «Цезарь Куников» ВМФ РФ в Черном море. По его данным, украинские морские дроны атаковали судно утром 14 февраля. Минобороны РФ факт атаки не подтверждало.

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