Опубликованы кадры предполагаемой атаки ВСУ на БДК «Цезарь Куников» «РВ» показала видео предполагаемой атаки ВСУ на БДК «Цезарь Куников»

Фото: МО РФ

Боевой десантный корабль Военно-морского флота России «Цезарь Куников»

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры предполагаемой атаки украинских морских беспилотников на боевой десантный корабль Военно-морского флота России «Цезарь Куников». Украинские СМИ утверждают, что судно получило повреждения. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Кадры активно расходятся по Сети, и люди задают вопросы. На кадрах мало что можно понять, никаких подтверждений этой информации сейчас нет, — говорится в публикации.

В одном из роликов видно, как над кораблем вздымается облако дыма.

О предполагаемом ударе по БДК «Цезарь Куников» ВМФ РФ в Черном море сообщило издание «Украинская правда». По его данным, украинские морские дроны атаковали судно утром 14 февраля. Минобороны РФ факт атаки не подтверждало.

Ранее Дмитрий Шкребец, отец одного из срочников, пропавших после затопления крейсера «Москва» весной 2022 года, заявил, что Следственный комитет приостановил предварительное следствие по уголовному делу по факту трагедии. Он опубликовал документ из СК с соответствующим содержанием. По словам мужчины, в СК не могут продолжить расследование из-за невозможности привлечь к ответственности виновных.