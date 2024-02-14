Стали известны подробности атаки на БДК «Цезарь Куников» «Военный обозреватель»: БДК «Цезарь Куников» был атакован катерами Magura V5

Фото: Luis Díaz-Bedia Astor/ CC BY-SA 3.0 creativecommons via Wikimedia Commons

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что большой десантный корабль проекта 775 «Цезарь Куников» Черноморского флота ВМФ России был атакован как минимум пятью безэкипажными катерами Magura V5. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и Генштаб ВСУ утверждают, что судно было подбито в ночь на 14 февраля. Военный обозреватель Юрий Подоляка в своем Telegram-канале сообщил, что противник использовал против БДК катера-камикадзе примерно в 06:15 утра почти на траверзе Ялты.

О предполагаемом ударе по БДК «Цезарь Куников» ВМФ РФ в Черном море сообщило издание «Украинская правда». По его данным, судно получило повреждения.

«Цезарь Куников» — это большой десантный корабль проекта 775, его длина составляет 112,5 метра, ширина — 15 метров, а осадка — 3,7 метра. Экипаж судна — 87 человек. Последнюю модернизацию корабль проходил в 2019 году.

Позже Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры предполагаемой атаки украинских морских беспилотников на боевой десантный корабль Военно-морского флота России «Цезарь Куников». В одном из роликов видно, как над кораблем вздымается облако дыма.