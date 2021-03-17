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Руководство «Ростеха» прекратит существование «Сухого» и МиГ

09:42, 18 марта 2021

Компании «Сухой» и МиГ в виде отдельных юридических лиц прекратят своё существование. Соответствующее решение по итогам совещания с руководством Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) приняло руководство «Ростеха». Об этом журналистам в четверг, 18 марта, рассказал информированный источник в авиапромышленности. Сотрудники пресс-службы «Ростеха» подтвердили оглашённые сведения.

Отмечается, что предприятия планируют объединить в  Корпоративный центр самолетостроения. Он будет базироваться на территории Москвы. 

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