Руководство «Ростеха» прекратит существование «Сухого» и МиГ

Компании «Сухой» и МиГ в виде отдельных юридических лиц прекратят своё существование. Соответствующее решение по итогам совещания с руководством Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) приняло руководство «Ростеха». Об этом журналистам в четверг, 18 марта, рассказал информированный источник в авиапромышленности. Сотрудники пресс-службы «Ростеха» подтвердили оглашённые сведения.
Отмечается, что предприятия планируют объединить в Корпоративный центр самолетостроения. Он будет базироваться на территории Москвы.