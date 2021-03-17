Руководство «Ростеха» прекратит существование «Сухого» и МиГ

Более 60 афтершоков зафиксировано на Камчатке за сутки после произошедшего землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По имеющимся данным, землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Камчатки 17 марта. Его эпицентр находился в 183 километрах от села Никольское. Глубина залегания составила 61 километр. Толчки силой до трёх...