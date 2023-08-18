Правда ли, что в Москве арестован иностранный шпион: при чем тут Дворкович

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве арестован иностранный гражданин по фамилии Спектор в рамках уголовного дела о шпионаже, сообщили в Лефортовском суде столицы. Что об этом известно и сколько лет тюрьмы грозит мужчине?

«Спектору Е.М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде.

Там не стали раскрывать подробности случившегося, сославшись на секретность. По статье УК РФ «Шпионаж» фигуранту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Какая связь между Спектором и Дворковичем

По информации РИА Новости, однофамилец арестованного с похожими инициалами является фигурантом дела экс-помощницы бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Сообщается, что Джин Спектор 17 июня 2021 был приговорен Останкинским судом Москвы к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке в особо крупном размере.

Иностранец ранее полностью признал вину. Его дело даже выделили в отдельное производство. Однако затем апелляция отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение. После повторного разбирательства Спектор получил три года и шесть месяцев лишения свободы.

Каких иностранных шпионов задерживали в России

ФСБ России 30 марта 2023 года возбудила дело по статье о шпионаже в отношении журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Корреспондент был задержан в Екатеринбурге.

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД РФ корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal американца Гершковича Эвана 1991 года рождения, подозреваемого в шпионаже на правительство США», — заявили в ведомстве.

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что фигурант действовал по заданию спецслужб США, собирая составляющие гостайну материалы о деятельности одного из российских предприятий военно-промышленного комплекса. В ведомстве уточнили, что мужчину задержали при попытке получения секретных данных.

Американца Пола Уилана, который имел гражданства Канады, Ирландии и Британии, задержали в Москве в декабре 2018 года в номере гостиницы «Метрополь». Против него возбудили уголовное дело о шпионаже. Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Позже прокурор Сергей Лукоянов рассказал, что иностранца задержали при попытке получить сведения об абитуриентах учебного заведения ФСБ России.

Что в США говорят о пойманных в России шпионах

Госсекретарь США Энтони Блинкен вчера, 17 августа, поговорил по телефону с Полом Уиланом. Сообщается, что это уже второй телефонный разговор между ними. По словам Блинкена, американцу «следует сохранять веру», так как в «Вашингтоне делают все возможное для того, чтобы обеспечить его скорейшее возвращение на родину». По информации CNN, Уилан может звонить из колонии в Мордовии, однако подробности телефонного разговора не раскрываются.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут продолжать добиваться освобождения отбывающих в тюрьме в РФ американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана.

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