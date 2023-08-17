Лефортовский суд арестовал иностранца по обвинению в шпионаже

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лефортовский суд Москвы взял под стражу иностранного гражданина по фамилии Спектор в рамках дела о шпионаже, передает РИА Новости со ссылкой на судебные источники. В соответствии со статьей Уголовного кодекса Российской Федерации о шпионаже, Спектору грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Спектору Е.М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заявил источник агентства.

Детали дела не раскрываются в связи с секретностью.

Ранее в Херсонской области задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Как предполагают контрразведчики, он собирал данные о расположении военной техники и личного состава российской армии.

Ранее в Свердловской области сотрудники ФСБ задержали супружескую пару, подозреваемую в шпионаже в пользу Украины в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. В настоящее время супруги заключены под стражу. У супругов по месту жительства были изъяты «предметы шпионской деятельности». В отношении пары также возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. В ходе допросов подозреваемая женщина созналась, что передала спецслужбам Украины чертежи за вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.