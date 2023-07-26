Слуцкий оценил последствия участия американца Рида в боях на Украине Слуцкий заявил, что участие американца Рида в боях на Украине может помешать возвращению задержанных в РФ Гершковича и Уилана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Инцидент с ветераном американской морской пехоты Тревором Ридом может в дальнейшем помешать обмену заключенными между Россией и США, допустил в разговоре с NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он пояснил, что данные об участии Рида в боевых действиях на Украине могут сказаться на обмене обвиненных в шпионаже граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Возможно, и помешает потому, что это очень негативная ситуация. Будем принимать решение в каждом отдельном случае, — сказал депутат.

Слуцкий отметил, что прежде всего России нужно концентрироваться на своих гражданах и возвращать их из иностранного заточения, а не беспокоиться о том, что будет дальше с тем, на кого их обменяли.

Это дело их убеждений и их совести. Мы страна, которая сегодня, через 30 с лишним лет нашего существования как суверенная Россия, обязана защищать и возвращать каждого своего гражданина, — заявил политик.

Напомним, бывший американский морской пехотинец Тревор Рид, который был освобожден из России в результате обмена пленными в 2022 году, получил ранения в зоне проведения СВО. Белый дом выразил опасения, что инцидент может отразиться на перспективе возвращения в США находящихся в России Эвана Гершковича и Пола Уилана.