Названо число россиян, отбывающих наказание в американских тюрьмах WSJ: 25 россиян находятся в федеральных тюрьмах США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В настоящее время 25 граждан России заключены в федеральных тюрьмах США, сообщает The Wall Street Journal. При этом официальные лица РФ предполагают, что еще 35 человек могут содержаться в американских тюрьмах в качестве подозреваемых и обвиняемых.

Однако, как написала газета, чиновники США пока не видят, чтобы Россия была заинтересована в обмене кого-то из заключенных россиян на сужденного за шпионаж Пола Уилана или журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Не исключено, что Москва рассмотрит возможность асимметричной сделки, например, несколько хакеров и других преступников низшего звена в обмен на Гершковича и Уилана, — сказано в публикации.

Отмечается, что США были бы готовы рассмотреть такую сделку. Однако пока от России подобного предложения не поступало.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия выступает за скорейшее возвращение граждан страны из американских тюрем. Он добавил, что считает неприемлемым спекуляции в американской прессе о том, что Россия якобы не заинтересована в освобождении своих соотечественников, заключенных в США. Москва требует от Вашингтона прекратить практику «охоты» на россиян в «третьих» странах, подчеркнул Антонов.