Антонов: РФ выступает за скорейшее возвращение россиян из тюрем США

Фото: Посольство России в США

Россия выступает за скорейшее возвращение граждан страны из американских тюрем, завил посол РФ в США Анатолий Антонов в Telegram-канале посольства России в США. По его словам, это является безусловным приоритетом.

Мы выступаем за скорейшее возвращение всех росграждан, содержащихся в американских тюрьмах. Для нас это безусловный приоритет, — сказал дипломат.

Он добавил, что считает неприемлемым спекуляции в американской прессе о том, что Россия якобы не заинтересована в освобождении своих соотечественников, заключенных в США. Москва требует от Вашингтона прекратить практику «охоты» на россиян в «третьих» странах, подчеркнул Антонов.

Для нас судьба каждого росгражданина, томящегося в американских застенках, находится в фокусе внимания. Пристально следим за состоянием здоровья и условием содержания соотечественников, — заключил российский посол.

Недавно стало известно, что в американской тюрьме скончался бывший сотрудник высшего ранга Федерального бюро расследований (ФБР), агент советской и российской разведки Роберт Ханссен. Его тело обнаружили в тюремной камере 5 июня. Федеральное бюро расследований было проинформировано о кончине Ханссена, отбывавшего пожизненное наказание за шпионаж в тюрьме Флоренс с 2002 года.