В тюрьме США умер советский разведчик Роберт Ханссен Умер осужденный за шпионаж для России экс-агент ФБР Ханссен

Фото: ИТАР-ТАСС

Роберт Ханссен

Бывший сотрудник высшего ранга Федерального бюро расследований (ФБР), агент советской и российской разведки Роберт Ханссен скончался в возрасте 79 лет, передает CBS News со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США. По информации ведомства, его тело обнаружили в тюремной камере 5 июня.

В понедельник 5 июня <...> заключенный Роберт Ханссен был найден в бессознательном состоянии в тюрьме США Флоренс, штат Колорадо, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что Федеральное бюро расследований было проинформировано о кончине Ханссена, отбывавшего пожизненное наказание за шпионаж в тюрьме Флоренс с 2002 года.

Роберт Ханссен (родился в 1944 году) — бывший высокопоставленный сотрудник ФБР, был арестован в 2001 году. Его обвиняли в передаче Москве конфиденциальной информации на протяжении многих лет, включая данные о средствах электронной разведки, а также разоблачении нескольких двойных агентов. В 2002 году Ханссен был приговорен к 15 пожизненным срокам подряд.

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