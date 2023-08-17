Блинкен поговорил по телефону с осужденным в России Полом Уиланом

Фото: Graeme Jennings - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен общался по телефону с Полом Уиланом, который отбывает срок в России за шпионаж, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированный источник. Это уже второй телефонный разговор между ними.

По словам Блинкена, Уилану следует сохранять веру, так как Соединенные Штаты делают все возможное для того, чтобы обеспечить его скорейшее возвращение на родину. Источник CNN указал на то, что Уилан может звонить из колонии в Мордовии, однако подробности телефонного разговора не раскрываются.

Как заявил брат Уилана, Дэвид, в разговоре с родителями Пол рассказал о «долгой и откровенной беседе» с госсекретарем. Но и в этом случае подробности беседы остаются неизвестными.

Уилана задержали в декабре 2018 года в номере гостиницы «Метрополь» в Москве. В отношении американца, также имеющего гражданство Канады, Ирландии и Британии, возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. Позже прокурор Сергей Лукоянов рассказал, что Уилана задержали при попытке получить сведения об абитуриентах учебного заведения ФСБ России. Впоследствии Уилана приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что Уилан может выйти на свободу уже в 2023 году в рамках обмена заключенными между РФ и США,