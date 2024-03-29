Новая российская супербомба Д-30СН: почему ВСУ ее так боятся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России начали использовать в СВО авиабомбу под названием Д-30СН, которая уже вызвала панику среди украинских военных. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о новом российском вооружении и о том, как авиабомба может изменить характер боевых действий на Украине, военного эксперта, специалиста по армиям НАТО Александра Артамонова.

Между бомбой и ракетой

— Авиабомба Д-30СН была придумана не в 2024 году. И это не простая бомба, а УМПБ или универсальный межвидовой планирующий боеприпас. У американцев тоже есть подобное оружие, которое применяется на установках HIMARS. И боеприпасы УМПБ — это некий промежуточный тип вооружений между ракетой и авиабомбой с модулем планирования и коррекции, которые мы тоже активно применяем в СВО.

Что такое бомба УМПБ? Больше года назад наши военные поняли, что нужны не просто авиабомбы, а бомбы с двигателями, с силовыми установками. Благодаря которым можно было бы самолетам не подлетать близко к зоне ответственности украинской ПВО. И здесь не надо говорить, что украинские противовоздушные средства неэффективные. Они находятся в рабочем состоянии и способны поражать самолеты. И их работа приводила к потерям нашей техники.

Помогли в Авдеевке

— Можно сбрасывать чугунные бомбы прямо на головы врагам, как делали во время Второй мировой. Но тогда потери авиации будут огромными. Поэтому сначала мы начали использовать бомбы с УМПК — управляемым модулем планирования и коррекции. Это планирующая бомба с «крылышками», которую запускают с большой высоты, и она летит в цели. Но как далеко? 20–30 километров, может быть, 50. Это неплохо. И наши старые бомбы с модулем УМПК серьезно изменили ход боевых действий.

Мы начали активно применять бомбы ФАБ-250, ФАБ-500 и даже ФАБ-1500 с УМПК примерно полгода назад, может быть, четыре месяца назад. Именно массовое применение ФАБ с УМПК мы увидели при штурме Авдеевки. И результаты их использования мы тоже сразу увидели.

Ведь в Авдеевке была совершенно не такая ситуация, как была при взятии Артемовска, когда наши ЧВК буквально выгрызали каждый метр. В Авдеевке благодаря бомбам перелом наступил гораздо быстрее, а наши потери были значительно меньше. И во многом именно благодаря массовому применению авиабомб с УМПК. Кстати, украинские и мировые эксперты это тоже сразу отметили.

Фото: МО РФ ФАБ-500

Что делать с новой линией обороны

— Но бомбы с УМПК эффективны при поражении объектов, которые находятся не очень далеко от линии соприкосновения. А ведь сейчас мы знаем, что ВСУ строят объекты, которые находятся в районе Краматорска и Славянска, на отдалении 15–20 километров от нынешней линии обороны. Там они возводят новые укрепления, льют бетон, вырывают траншеи. Что мы можем с этим сделать? Пока мало чего.

Почему? Потому что, во-первых, авиабомбы с УМПК не долетают. Во-вторых, у бомб с УМПК невысокая устойчивость к воздействию помех: если противник вводит системы, которые распространяют радиолокационные помехи, то модуль коррекции может не сработать и бомба не попадет в цель.

Но новая бомба Д-30СН уже другая. Она может оснащаться своими двигателями, что значительно увеличивает дистанцию полета. И мы уже имеем 90–120 километров. И вот мы уже видим, как Д-30СН поражает объекты в Харькове. А ведь Харьков — это сплошной укрепрайон, там даже заминировано метро. Но наши бомбы разгромили бронетанковый комбинат и другие объекты.

А еще у Д-30СН есть система антенны «Комета-М» для защиты навигационных сигналов от помех. А благодаря ей эффективность подавления сигнала падает примерно в 300 раз. То есть привычные методы борьбы с ней уже не работают.

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Удар одним пакетом

— Кстати, Д-30СН — это не просто бомба. Это универсальный межвидовой планирующий боеприпас. И «межвидовой» означает, что бомбу можно запускать не только с самолета, но и с земли. Для этого можно использовать имеющуюся технику, причем одновременно выпускать блоки по 4-6 Д-30СН. А ведь каждая из них несет по 250–300 кг взрывчатки. Шесть бомб в одно место, каждая из которых имеет по 250–300 кг взрывчатки, — это очень мощный удар. Это очень плохая новость для ВСУ.

С новыми бомбами Д-30СН, да еще не забудем про старые ФАБ (а их у нас на складах столько, что хватит и на третью мировую), мы сможем наносить по противнику чрезвычайно разрушительные удары. И уже скоро мы увидим результаты. С нашими бомбами даже линия обороны Днепра для нас проблем не составит. Потому что мы просто там перепашем все, как пахарь поле. А после этого уже пойдет и пехота, и все остальное с людьми на борту.

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