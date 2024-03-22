«Серьезное средство поражения»: военный эксперт об «адских бомбах» России Военный эксперт Коротченко: бомбы ФАБ-1500 и ФАБ-3000 несут угрозу для ВСУ

Фото: МО РФ

Бомбы ФАБ-1500

Бомбы ФАБ-1500 и ФАБ-3000, которые западные военные аналитики прозвали «адскими бомбами», представляют серьезную угрозу для ВСУ, рассказал военный эксперт Игорь Коротченко. Комментируя ситуацию «Царьграду», он подчеркнул, что пока в зоне спецоперации российские войска применяли только первый вид авиабомб. По его словам, они являются «серьезным средством поражения» и помогут «выбить» подразделения украинской армии с занимаемых позиций.

Это средство, которое позволит эффективно решать вопросы выбивания подразделений ВСУ с занимаемых позиций. <...> При наличии точного попадания это грозит противнику очень серьезными проблемами. <...> Это достаточно серьезное средство поражения будет, — уточнил эксперт.

Эти виды вооружения помогают уничтожать укрепленные забетонированные позиции противника, врытые в землю. По его словам, данных о применении ФАБ-3000 в зоне СВО пока не поступало.

Военный блогер Юрий Подоляка отметил, что решение о возобновлении производства этих бомб было принято еще в 2022 году. Он добавил, что стоит ждать применения ФАБ-3000 в зоне специальной военной операции. По словам эксперта, данные авиабомбы «не несут ВСУ ничего хорошего».

Военный эксперт Виктор Литовкин ранее рассказал, что к авиационным бомбам ФАБ-3000 можно приделать унифицированный модуль планирования и коррекции. По его словам, именно с этим связано их массовое производство.