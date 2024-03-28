Раскрыт вероятный сценарий взятия Россией Харькова под контроль Эксперт Тимошенко: для взятия Харькова нужно развивать наступление от Артемовска

Фото: МО РФ

Одной из целей Вооруженных сил России в зоне спецоперации на Украине является блокировка и взятие под контроль Харькова, предположил в беседе с NEWS.ru полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко. По его мнению, для решения этой задачи необходимо развивать наступление от Артемовска, Авдеевки и Северска.

Не исключу, что целью РФ является, в конечном счете, блокировка и взятие под контроль Харькова. Не исключу, что для решения данной задачи необходимо развивать наступление от Артемовска, Авдеевки и от Северска. Скорее всего, надо взять линию Славянск-Краматорск-Купянск и выйти на юго-западную линию от Харькова, — заявил Тимошенко.

Эксперт считает, что граница России и Украины в Белгородской, Брянской и Курской областях, по сути, стала линией боевого соприкосновения. По словам Тимошенко, в частности, украинские войска не прекратят попыток обстреливать территорию Белгородской области.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что для взятия Харькова российской армии нужно отодвинуть ВСУ на 200 километров от текущей линии фронта. Он считает, что это сделает территорию РФ недосягаемой для украинских обстрелов, в том числе с использованием дальнобойных систем. При этом, по его мнению, пока рано говорить, что ВС РФ могут сосредоточить усилия на Харьковском направлении.