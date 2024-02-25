Военэксперт объяснил важность взятия Харькова Военэксперт Литовкин: ВС РФ нужно отодвинуть ВСУ на 200 км для взятия Харькова

Фото: МО РФ

Российской армии для взятия Харькова нужно отодвинуть ВСУ на 200 километров от текущей линии фронта, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, это сделает территорию РФ недосягаемой для украинских обстрелов, в том числе с использованием дальнобойных систем.

То, что Харьков надо освобождать, — это очевидно. Мы знаем, что территорию России часто обстреливают в том числе из Харьковской области. ВСУ используют не только артиллерийские снаряды, но и системы залпового огня HIMARS, которые способны преодолеть свыше 160–200 километров, — объяснил Литовкин.

По его мнению, пока рано говорить, что российские войска могут сосредоточить усилия на Харьковском направлении. Однако успехи на фронте могут быть объяснением, почему многие уже решают покинуть Харьков, считает эксперт.

Необходимо создавать санитарную зону, или нейтральную зону, из которой не будут обстреливать территории РФ. Эта зона проходит на границах нашей страны. Таким образом, нужно отодвигать украинские боевые части на 200 километров. Это и есть Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Приняло ли верховное главнокомандование решение сосредоточиться на Харьковском направлении — неизвестно, — констатировал Литовкин.

Ранее ветеран боевых действий полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что брать Харьков штурмом нельзя, поскольку это обернется большими потерями. По его мнению, нужны другие способы и тактика. Он допустил, что ВС РФ будут наносить фланговые удары в обход Харькова.