Как ВС РФ из старых бомб сделали супероружие, которое уничтожает все вокруг

Фото: РИА Новости

Российские вооруженные силы все чаще используют в зоне СВО авиационные бомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). NEWS.ru попросил высказать свое мнение об этом механизме военного эксперта, директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова.

Бомб у нас много

— Россия исторически, еще с советских времен, имела большое количество различных авиационных бомб самой разной мощности и калибра. И даже несмотря на то, что эти бомбы уже давно произведены, они и сейчас готовы к применению для уничтожения различных объектов противника. Начиная с живой силы и заканчивая заглубленными командными пунктами, штабами, складами и так далее.

Но использование классических авиационных бомб в последнее время сталкивалось с определенными проблемами. Ведь для их применения самолет должен был пролететь над объектом и с относительно небольшой высоты сбросить бомбы. А если объект был прикрыт системой противовоздушной обороны (или для достижения места бомбометания нужно преодолеть систему ПВО), то риски сильно увеличивались. Все-таки большой самолет с тяжелыми авиабомбами не такой уж и маневренный, он становится хорошей целью для зенитных ракет и других систем.

И стояла важная задача — превратить неуправляемые бомбы в управляемые. У американцев для этого была создана система JDAM, или Joint Direct Attack Munition (представляет собой комплект из крыльев, которые крепятся в средней части бомбы, а также хвостового блока с оперением, также есть навигационное оборудование. — NEWS.ru). А в России был разработан комплекс, который превращал обычную бомбу в планирующую. У нас он называется унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Фото: РИА Новости

Характер боев изменился

— УМПК сейчас устанавливается на бомбы различной мощности. И на фугасные авиабомбы (ФАБ) массой 250 кг, на ФАБ-500 и на ФАБ-1500. Главное преимущество бомб с установленными на них модулями УМПК в том, что такие бомбы можно сбрасывать с высоты примерно 10 км, причем на расстоянии до 50 км от объекта. И в итоге обычная авиационная бомба, выпущенная с такой высоты и с такого расстояния, просто планирует на объект, при необходимости маневрирует и корректирует свой полет и поражает цель. При этом точность попадания благодаря использованию системы ГЛОНАСС — всего несколько метров. А для авиационной бомбы с ее огромным поражающими возможностями — это ничто.

Мы уже сейчас видим, что использование авиационных бомб с УМПК, особенно таких, как ФАБ-1500, внесло серьезные изменения в характер боевых действий в зоне СВО. Например, недавно в районе поселка Крынки ВС РФ заметили, что противник сосредоточил резервы. Но при помощи бомбы ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции весь резерв противника был уничтожен.

Круче «Искандеров»

— Бомбы с УМПК действительно стали очень грозной силой ВС РФ. Например, по своей разрушительной мощности ФАБ-1500 даже превосходит знаменитые «Искандеры». И при этом от нас не требуются каких-то больших вложений в разработку.

Себестоимость такого оружия получается относительно невысокой. Ведь на старую бомбу, которая у нас уже есть, мы надеваем модуль планирования, рули, систему ГЛОНАСС, и все. И в итоге бомба летит с очень высокой точностью к цели. При этом самолеты, в первую очередь это наши заслуженные Су-34, и летчики не подвергаются риску быть сбитыми, ведь запуск производится в той зоне, которую не может контролировать ПВО противника. И тут еще важно отменить, что у Украины сейчас нет систем, которые могут сбивать подобные бомбы, ведь они небольшие по размерам и при этом летят с высокой скоростью.

У технологии УМПК большие перспективы. Ведь у нас есть такие серьезные бомбы, как фугасные ФАБ-5000 и даже ФАБ-9000. Последняя имеет массу 9,5 тонн и несет более 4 тонн взрывчатого вещества. А такое оружие способно наносить колоссальное разрушение без входа самолетов в систему ПВО.

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