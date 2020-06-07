Мишустин поручил разработать законопроект по разливам нефтепродуктов

https://static.news.ru/photo/1e7c2842-a96a-11ea-a213-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Глава российского правительства Михаил Мишустин дал задание депутатам подготовить проект закона, который будет направлен на предотвращение разливов нефтепродуктов.

Президент поручил правительству совместно с парламентариями в самые короткие сроки завершить работу по внесению изменений в природоохранное законодательство, — приводит слова Мишустина ТАСС.

На оперативном совещании с вице-премьерами премьер-министр подчеркнул, что проделать эту работу нужно как можно скорее и успеть представить поправки в Госдуму до окончания текущей парламентской сессии.

29 мая на Норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Правительственная комиссия 3 июля объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Возбуждены уголовные дела, начальник цеха ТЭЦ арестован за халатность. 5 июня МЧС сообщило о локализации места разлива дизельного топлива в результате ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске.

Глава МЧС Николай Зиничев назвал причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива проседание свай фундамента. Между тем в Технадзоре отметили, что аварийный резервуар норильской ТЭЦ с 2016-го числился на ремонте, поэтому не проходил проверки ведомства.

Компания «Норникель» признала ответственность за случившееся и пообещала полностью компенсировать экологический ущерб. Выяснилось, что НТЭК ещё четыре месяца назад объявила тендер на укрепление площадки под построенным на вечной мерзлоте резервуаром.

Как писал NEWS.ru, сейчас уровень предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в некоторых загрязнённых топливом водоёмах Норильска превышен в настоящее время в 60 раз.