Кузина, Наргиз, Гребенщиков: составлен список звезд, спонсирующих ВСУ

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Актриса Анна Кузина, которая прославилась после съемок в сериале «Универ. Новая общага», собирает через свой Instagram (деятельность в РФ запрещена) деньги на беспилотники для ВСУ. Кто еще из звезд и как финансирует украинскую армию?

Как Кузина собирает деньги для ВСУ

Артистка вернулась в родной Киев из России после начала спецоперации. Последние два года она ведет социальные сети на украинском языке и критикует СВО. Звезда «Универа» активно призывает своих подписчиков донатить средства на покупку беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. Кузина регулярно публикует сторис, в которых восхищается украинскими военными.

Кузина играла роль председателя студенческого профкома Яны Семакиной в сериалах «Универ. Новая общага» и его продолжении «Универ. 10 лет спустя». После отъезда из РФ она признавалась, что разорвала все отношения с бывшими коллегами.

Спонсирует ли ВСУ Борис Гребенщиков

В 2022 году лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в интервью израильскому Девятому каналу рассказал, что выступал на благотворительном фестивале Sound of Peace в Берлине вместе с другими артистами. По его словам, за мероприятие удалось собрать €12 млн, которые пошли «на помощь Украине». После этого в СМИ появились сообщения о том, что музыкант пожертвовал эти деньги лично от себя.

Позднее Гребенщиков опроверг эту информацию. Он назвал бредом подобные сообщения, отметив, что таких денег никогда не зарабатывал, а журналисты не способны проверять поступающую информацию.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Борис Гребенщиков

Помогает ли ВСУ Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода в 2022 году начала помогать украинским военным, о чем сообщил мэр Борисполя Владимир Борисенко.

«Я считаю ее настоящей украинкой. Передала для нас в тероборону автомобиль — бусик (автобус. — NEWS.ru), который мы будем использовать для доставки раненых, не дай бог такие будут, с линии фронта. И оплатила счет более чем на полтора миллиона гривен для покупки бронежилетов и турникетов», — заявлял он в июне прошлого года.

Финансирует ли ВСУ Галкин

В июне текущего года участники общественного движения «Зов народа» обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и директору ФСБ Александру Бортникову с призывом проверить шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на предмет финансирования ВСУ.

Активисты обратили внимание на видео с концерта Галкина в турецкой Анталье, где артист просит зрителей не снимать его. На сцене комик объясняет, что из-за этого организаторов, уроженцев Украины, оштрафуют. Общественники посчитали, что собранные на концертах Галкина средства могут быть направлены ВСУ.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Максим Галкин

Как помогала ВСУ Толоконникова

Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) призналась, что собрала с американскими друзьями $7 млн, которые должны были пойти на гуманитарную помощь Украине. На самом деле она отправила их в фонд, поддерживающий ВСУ.

Об этом Толоконникова рассказала пранкерам Вовану и Лексусу, который позвонили ей от имени президента Украины Владимира Зеленского.

В чем призналась Наргиз Закирова

Узбекская исполнительница в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявила, что оказывает финансовую помощь ВСУ. Также она призналась, что восхищается президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пранкеры позвонили Наргиз от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко.

«Я не пиарю это, и я не кричу об этом, я не хочу об этом кричать. <...> Я делаю, да, я помогаю. <...> Это имеет место», — сказала Наргиз по поводу финансирования ВСУ.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Наргиз Закирова

Финансирует ли ВСУ Евгений Чичваркин

В июне 2022 года российский предприниматель Евгений Чичваркин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), проживающий с 2008 года в Великобритании, в своем Telegram-канале написал, что отправил украинской армии помощи на $2,5 млн.

Также он сообщил, что входит в некий «антивоенный комитет».

Как помогает ВСУ блогер Некоглай

В начале марта 2023 года выдворенный из РФ за косплей на российского военнослужащего блогер Некоглай (Николай Лебедев, гражданин Молдавии) прибыл в Киев, где передал представителям ВСУ пять беспилотников и автомобиль.

Комментируя помощь украинской армии, Некоглай заявил, что рад быть «частью перемоги».

Изначально он обещал купить для нужд ВСУ куда больше БПЛА.

«Я отправлю около $100 тысяч на [нужды] ВСУ уже буквально на этой неделе. И я не просто отправлю. <...> Я куплю на $100 тысяч дронов DJI Mavic 3T, я приеду в Украину, я сниму лично видео, как я в руки [представителей] ВСУ передаю эти дроны», — говорил Некоглай.

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