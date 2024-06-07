Отношения с Градским и Меладзе, похудение, развод: как живет Гагарина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина рассказала об отношениях с Александром Градским и Константином Меладзе. Что она думает об артистах, какие последние новости выходили о Гагариной?

Что Гагарина рассказала об отношениях с Градским

В интервью NEWS.ru певица напомнила, что в течение двух сезонов снималась с Градским в шоу «Голос» Первого канала. По ее словам, она восхищалась им как артистом.

«Мы были с Александром Градским в эфире шоу „Голос“ всего два сезона. Я искренне восхищалась им как артистом, его речью, тем, как он говорит. Но я не думаю, что могу назвать его своим непосредственным учителем», — заметила певица.

В течение девяти сезонов Гагарина была наставницей шоу «Голос». В 2024 году победителем проекта стал участник из команды певицы, Богдан Шувалов. Артистка поблагодарила зрителей, которые голосовали за ее подопечного, и отметила, что гордится им.

28 ноября 2021 года Градский скончался от ишемического инсульта в одной из московских клиник. У него осталось двое несовершеннолетних детей от Марины Коташенко: Иван и Александр. Почти все три года со смерти композитора вдова судится с его бывшей женой Ольгой Фартышевой.

Чему Меладзе научил Гагарину

Гагарина отметила, что сильнее всего в жизни и шоу-бизнесе на нее повлиял композитор Константин Меладзе. Как напомнила звезда, именно он подарил ей главные хиты и сформировал представление о профессии.

«Два моих главных учителя в жизни — это время и люди, которые мне встречались на жизненном пути. Если говорить о шоу-бизнесе, то я могу назвать своим учителем моего музыкального продюсера Константина Меладзе, который много работал со мной. Он дал мне как артисту основные и главные хиты в моей жизни, вложил в меня понимание обо всем самом важном в профессии», — поделилась Полина.

Меладзе — автор песни Гагариной «Я тебя не прощу никогда». Певица работала с продюсером с 2010 по 2015 год. Сейчас артистка не уточнила, поддерживает ли она общение с Константином после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее исполнительница приоткрыла завесу тайны над разрывом сотрудничества с Меладзе в 2014 году. По ее словам, инициатором такого решения стала его бывшая супруга, певица Вера Брежнева.

«Было тяжело. Я уже все поняла, когда он мне позвонил и сказал, что нам нужно встретиться», — вспомнила артистка.

При этом Гагарина не стала лезть глубже и узнавать истинные мотивы Брежневой. Однако исполнительница призналась, что не смогла найти общий язык с экс-солисткой группы «ВИА Гра».

«Мы с ней никогда не дружили. Никогда не общались. Как-то не сложилось. Я, мне кажется, могу дипломатично и хорошо общаться, могу найти общий язык. Это часть моей профессии. <...> Но там — нет», — подчеркнула Гагарина.

Певица искренне сожалела о разрыве плодотворного сотрудничества. Как уточнила артистка, она еще месяц «ревела» после этой новости.

Как Гагариной удалось похудеть на 30 кг

В мае певица рассказала, что сильно поправлялась во время каждой беременности. По ее словам, аппетит у нее в это время был настолько сильным, что она плакала во время еды. Гагарина отметила, что практически дралась с матерью, пытавшейся отнять у нее тарелку с едой.

«Плюс 30 [килограммов]. Во время беременностей меня раздувало как шарик. Я плакала и ела. Я съедала огромную жирную тарелку карбонары и хотела еще. Мама отнимала у меня эту тарелку, а я практически с ней дралась. Было страшно, потому что ты не можешь совладать со своим телом», — призналась Гагарина.

Она также назвала бесстрашными звезд, которые худеют на препарате для диабетиков. По ее словам, она сбросила вес, уменьшая порции еды, а также занимаясь спортом.

«Я следила за едой, я не переставала есть. Я переставала ужинать после шести. Я не люблю завтракать. Но я могу навернуть чизбургер и гамбургер, все что угодно. На следующий день я должна это сократить. Но отказываться от этого я не собираюсь. Я обожаю чипсы!» — сообщила Гагарина.

Кроме того, артистка в интервью NEWS.ru заявила, что помогает ей хорошо выглядеть. По ее словам, она очень дисциплинированный человек и соблюдает режим. Также певица добавила, что, несмотря на плотный график, она старается успевать отдыхать.

«Я очень дисциплинированный по жизни человек. Я сама себе устанавливаю приоритеты, и поэтому мне легко хорошо выглядеть. Мои секреты красоты очень просты. Я не имею вредных привычек, стараюсь придерживаться режима сна и питания, занимаюсь спортом, слежу за тем, чтобы успевать вовремя отдыхать и восстанавливаться», — поделилась Полина.

Как отметила певица, не менее важно развивать внутренний мир. По ее словам, она наполняет его тем, что дает силы жить и творить.

«Еще я стараюсь наполнять свой внутренний мир тем, что дает мне силы жить и творить. Это любовь к детям, любимое дело, музыка, настоящие друзья, хорошие книги, фильмы и многое другое», — перечислила Гагарина.

Почему Гагарина не говорила о разводе в публично

Гагарина призналась, что не комментировала развод с Дмитрием Исхаковым из-за дочери. По словам знаменитости, она хотела оставаться для наследницы хорошим примером. Артистка также призналась, что первое время настаивала, чтобы супруг и ребенок сопровождали ее на всех гастролях, однако сейчас она бы так не сделала.

«Тогда были такие какие-то обстоятельства. Сейчас бы я так не сделала никогда. Есть у каждого выбор: смотря как захотеть, смотря как себя поставить и почувствовать», — призналась Гагарина.

Певица не стала говорить о причинах развода, однако добавила, что супруг не хотел ее отпускать. К настоящему моменту они поддерживают дружеские отношения. По словам Гагариной, бывший муж часто остается с дочерью во время ее гастролей.

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