Испорченный отдых дочери, суды с Телегиным, «Голос»: как живет Пелагея

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший муж певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин запретил их дочери Таисии выезжать за границу, чем испортил каникулы ребенка. Что об этом известно, из-за чего судились экс-супруги, почему исполнительница ушла из «Голоса»?

Из-за чего плакала дочь Пелагеи и Телегина

Артистка пожаловалась в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ребенок готовился вылететь с бабушкой на каникулы в Турцию 26 мая, однако их не пустили в самолет. В итоге девочка расплакалась прямо в аэропорту.

Путевку семилетней Таисии подарила бабушка по случаю окончания первого класса в школе, поэтому девочка «считала дни, собирала панамки», чтобы отправиться на долгожданный отдых на море. Однако офицер таможенной службы в Шереметьево сообщил, что ей запрещен выезд из страны. При этом, по словам певицы, экс-супруг уже год не встречается с дочерью, но сделал ей такой «подарок».

«Папа Ваня придумывал, как сделать свое поздравление эффектнее. И у него получилось: поставив запрет на вывоз ребенка, он специально никому не сообщил об этом. Тася спрашивает: „Зачем? Зачем он это сделал?“ Ну как же, чтобы Тася, пройдя все досмотры, сдав багаж, за полчаса до вылета самолета в семь утра была снята с рейса», — написала Пелагея.

Может ли Пелагея лишить Телегина родительских прав

Вероятность успеха Пелагеи в деле о лишении родительских прав хоккеиста Ивана Телегина средняя, заявил юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru. По его словам, для этого певице надо будет доказать, что действия отца нанесли вред психическому состоянию ребенка. Решение суда будет зависеть от конкретных доказательств и совокупности факторов, добавил эксперт.

«Вероятность успеха истицы в суде можно оценить как среднюю, в том числе если будет доказано, что действия ответчика нанесли существенный вред психическому состоянию ребенка. Однако окончательное решение будет зависеть от конкретных доказательств, представленных сторонами, и от того, как суд оценит эти действия с точки зрения интересов ребенка», — объяснил Русяев.

При этом у ответчика есть контраргументы, добавил юрист. Телегин исправно платит алименты, а запрет на выезд за границу — его законное право как родителя. По словам эксперта, суд будет принимать решение исходя из интересов ребенка. Вердикт может быть «и таким, и другим», констатировал юрист.

Из-за чего судились бывшие супруги

Пелагея и Телегин поженились в 2016 году, а год спустя у пары родилась дочь. Семейную идиллию разрушили слухи о неверности спортсмена. Хоккеиста заметили в компании владелицы турфирмы Марии Гончар. В 2020 году певица сообщила о разводе, а Гончар вскоре стала новой супругой Телегина.

В 2021 году завершился раздел имущества пары. По решению суда Пелагея получила всю недвижимость спортсмена. Тогда Телегин подал апелляцию и попытался отсудить у артистки недвижимость в Москве, купленную на деньги ее мамы, а также часть гонораров. Суд повторно отказал хоккеисту.

30 мая текущего года Пелагея проиграла суд о размере алиментов на дочь от Телегина, сообщил портал «Сиб.фм». Экс-супруг оспорил установленную ранее сумму выплат на ребенка.

Почему Пелагея ушла из «Голоса»

Певица была наставником шоу «Голос» 12 раз. Во взрослом «Голосе» она принимала участие в компании «золотого состава» — вместе с Димой Биланом, Александром Градским и Леонидом Агутиным. Это были сезоны с первого по третий (2012–2014), пятый (2016), шестой (2017) и десятый (2021).

В программе «Голос. Дети» Пелагея поддерживала маленьких вокалистов в первых трех сезонах (2014–2016), а затем в пятом (2018) и шестом (2019). С 2018 года запустилась еще одна вариация шоу — «Голос. 60+». Там Пелагия была наставником премьерного и второго сезонов (2018–2019).

В 2019 году артистка рассказала, что «подустала» от шоу. Кроме того, исполнительница была уверена, что и зрители должны отдохнуть от нее.

«Хватит, надо и отдохнуть. Я чуть-чуть подустала от „Голоса“. Сейчас мне как раз хочется полного вакуума. <...> Мне кажется, и людям нужно от меня отдохнуть», — сказала Пелагея в разговоре с «Собеседник.ru».

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