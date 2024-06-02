Юрист оценил шансы Пелагеи лишить Телегина родительских прав в суде Юрист Русяев: Пелагее будет нелегко лишить Телегина родительских прав в суде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пелагея

Вероятность успеха Пелагеи в деле о лишении родительских прав хоккеиста Ивана Телегина средняя, заявил юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru. По его словам, для этого певице надо будет доказать, что действия отца нанесли вред психическому состоянию ребенка. Решение суда будет зависеть от конкретных доказательств и совокупности факторов, добавил эксперт.

Вероятность успеха истицы в суде можно оценить как среднюю, в том числе если будет доказано, что действия ответчика нанесли существенный вред психическому состоянию ребенка. Однако окончательное решение будет зависеть от конкретных доказательств, представленных сторонами, и от того, как суд оценит эти действия с точки зрения интересов ребенка, — объяснил Русяев.

При этом у ответчика есть контраргументы, добавил юрист. Телегин исправно платит алименты, а запрет на выезд за границу — его законное право как родителя. По словам эксперта, суд будет принимать решение исходя из интересов ребенка. Вердикт может быть «и таким и другим», констатировал юрист.

Ранее сообщалось, что бывший муж певицы Пелагеи запретил их дочери Таисии выезжать за границу. По словам артистки, ребенок готовился вылететь с бабушкой на каникулы в Турцию 26 мая, однако их не пустили в самолет. В итоге девочка расплакалась прямо в аэропорту.