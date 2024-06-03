Побег с Украины, издевка над Заворотнюк: как живет и вернется ли в РФ Потап

Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) покинул Киев на фоне разговоров об ужесточении закона о мобилизации в стране. Куда уехал артист, как он оскорбил Заворотнюк, что известно о жизни музыканта?

Куда уехал Потап с Украины

1 июня рэпер опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) новое фото своих странствий — на этот раз с Кипра.

Это не первый отъезд Потапа с начала военной операции на Украине. Весной 2022 года артист, которому вместе с супругой Анастасией Каменских запретили въезд в Россию на 50 лет, утверждал, что намерен отправиться на передовую для защиты родины. Но вскоре семья отговорила его от этого решения и он заочно записался в тероборону.

«Я сказал отцу: „Хочу ехать, хочу на передовую“. А он говорит: „В тероборону запишись для начала“. Я говорю: „Запиши меня в тероборону“. Так я записался в тероборону заочно и решил, что буду делать дальше то, что умею. Доносить все об Украине», — оправдался Потап.

После этого артиста обнаружили в Дубае в компании солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко. А в феврале 2024 года Потап заявил, что отправляется в Колумбию для развития своей музыкальной карьеры.

«Я лечу в Колумбию — страну, создающую музыкальные тренды в Латинской Америке. Колумбийские артисты, такие как Шакира, Джей Бальвин, Karol G и Малума, являются мировыми суперзвездами. Как у продюсера, у меня есть невероятная возможность исследовать эту страну и сотрудничать с лучшими авторами песен для создания новых хитов! Пожелайте мне удачи, я стремлюсь достичь новых высот в своей карьере», — писал Потап в феврале.

Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что Потап не сможет построить карьеру в Латинской Америке. По его словам, жанр «быдло-рэп», в котором работал артист, не придется по душе местным жителям, поскольку у них совсем другие культура и менталитет.

«Очень сомневаюсь, что Потап преследует такие высокие цели — переезжает в Латинскую Америку ради своей страны. Каким образом он может помочь Украине, находясь от нее за тысячи километров? Его творчество за рубежом неактуально. Потап производил песни в определенном жанре, я бы назвал это быдло-рэпом. В Латинской Америке совсем другие культура и менталитет. И то, что он создавал здесь, там не прокатит», — объяснил Рудченко.

Может ли Потап вернуться в Россию

В марте 2022 года Потап заявил, что отказывается от российских музыкальных наград и премий и больше не будет выступать в РФ.

По словам Потапа, сразу после 24 февраля ему позвонил телеведущий Иван Ургант и «попросил прощения».

«Мне позвонил Иван Ургант, который плакал, он сказал в трубку: „Простите!“ Ваня — один из тех людей, кто переживал за всех, за всю Украину», — передавал слова Потапа StarHit.

В ноябре прошлого года создатель групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и других проектов продюсер Юрий Бардаш в подкасте Mash Room сообщил, что Потап намерен вернуться в Россию и ищет для этого любые возможности. Он добавил, что желание рэпера обусловлено текущей ситуацией.

«У меня вообще есть информация, что Потап ищет любыми путями выходы и какие-то мосты для того, чтобы попасть в Россию», — сказал продюсер.

Как Потап поглумился над Заворотнюк

Певец в социальных сетях обрадовался смерти Заворотнюк и вспомнил, как она «высмеивала» украинок своей ролью в сериале «Моя прекрасная няня». Исполнитель задался вопросом, было ли ей весело играть в таком образе. Певец удалил пост, но подписчики в соцсети успели сделать скриншот скандальной записи.

«Ну что, Настя, весело было играть в образе, который выставляет украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», — написал Потап с издевкой.

В комментариях как российские, так и украинские пользователи подвергли жесткой критике высказывание певца о кончине Заворотнюк. В частности, юзеры назвали слова Потапа позором, а самого рэпера — животным.

Позднее музыкант заявил, что не писал пост, высмеивающий смерть Заворотнюк. На своих страницах в соцсетях музыкант опубликовал видео, где рассказал, что распространившаяся в Сети информация не соответствует действительности.

«Хочу ответить на все фейк-новости, которые я только что прочитал о себе, о том, что я якобы высмеиваю смерть Анастасии Заворотнюк. Это, конечно, кощунство, потому что первое — я узнал об этом сегодня только из-за этих фейк-новостей. Я приношу глубочайшие соболезнования семье и прошу фанов поддержать семью. Мы с Анастасией были приятелями и не раз работали вместе. Я любил Настю, светлая память ей», — сказал рэпер.

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов в разговоре с NEWS.ru заявил, что Потап показал собственную глупость глумлением над смертью Заворотнюк. Он назвал рэпера «животным по жизни».

«Потап — животное по жизни. Его высказывание и глумление над чужим горем — это самая грязь и мерзость. Своим поступком он наглядно показал собственную глупость. Очевидно, что у него нет никаких понятий о нормах поведения и морали. Каждый нормальный человек знает, что те, кто позволяют себе насмехаться над смертью, — это нелюди», — высказался Гибатдинов.

Читайте также:

Травмы и смерти в цирке, хейт, слова о Путине и СВО: как живут Запашные

Лечение рака Миддлтон перешло в новую стадию: последние новости о принцессе

Третья беременность, личная жизнь, Пугачева и Галкин: куда пропала Топурия