В Совфеде назвали «животным» радующегося смерти Заворотнюк Потапа Сенатор Гибатдинов: глумлением над Заворотнюк Потап показал собственную глупость

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинский певец Потап

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов в разговоре с NEWS.ru заявил, что украинский певец Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) показал собственную глупость глумлением над смертью российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Он назвал рэпера «животным по жизни». Как отметил сенатор, у Потапа нет никаких понятий о морали.

Потап — животное по жизни. Его высказывание и глумление над чужим горем — это самая грязь и мерзость. Своим поступком он наглядно показал собственную глупость. Очевидно, что у него нет никаких понятий о нормах поведения и морали. Каждый нормальный человек знает, что те, кто позволяют себе насмехаться над смертью, — это нелюди, — высказался Гибатдинов.

Ранее Потап обрадовался смерти Заворотнюк и вспомнил, как она высмеивала украинок на сцене. Исполнитель задался вопросом, было ли ей весело играть в таком образе, а также отметил, что больше выступить на сцене у нее не получится. Певец удалил пост после негативных реакций, но подписчики успели сделать выводы и обвинили его в бесчеловечности.

53-летняя Заворотнюк умерла ночью 30 мая. Актриса на протяжении нескольких лет боролась с раком мозга. О болезни стало известно в 2019 году, после чего Заворотнюк перестала появляться на публике и в социальных сетях.