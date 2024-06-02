Оскорбивший Заворотнюк Потап покинул Киев на фоне ужесточения мобилизации

Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Потап (Алексей Потапенко)

Украинский продюсер и рэпер Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко), публично оскорбивший российскую актрису Анастасию Заворотнюк после ее смерти, покинул Киев на фоне разговоров об ужесточении закона о мобилизации в стране. В феврале артист заявил в соцсетях, что уезжает в Латинскую Америку якобы для развития своей музыкальной карьеры. 1 июня он опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) новое фото своих странствий — на этот раз с Кипра.

Это не первый отъезд Потапа с начала военной операции на Украине. Весной 2022 года артист, которому вместе с супругой Анастасией Каменских запретили въезд в Россию на 50 лет, утверждал, что намерен отправиться на передовую для защиты родины. Но вскоре его планы изменились: рэпер заявил, что семья отговорила его от этого решения, и он заочно записался в тероборону.

Я сказал отцу: «Хочу ехать, хочу на передовую». А он говорит: «В тероборону запишись для начала». Я говорю: «Запиши меня в тероборону». Так я записался в тероборону заочно и решил, что буду делать дальше то, что умею. Доносить все об Украине, — оправдался он.

После этого артиста обнаружили в Дубае в компании солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко. А в феврале 2024 года Потап заявил, что отправляется в Колумбию для развития своей музыкальной карьеры. В этот период на Украине начало набирать обороны обсуждение закона об ужесточении мобилизации.

Я лечу в Колумбию — страну, создающую музыкальные тренды в Латинской Америке. Колумбийские артисты, такие как Шакира, Джей Бальвин, Karol G и Малума, являются мировыми суперзвездами. Как у продюсера, у меня есть невероятная возможность исследовать эту страну и сотрудничать с лучшими авторами песен для создания новых хитов! Пожелайте мне удачи, я стремлюсь достичь новых высот в своей карьере, — писал Потап в феврале.

Теперь же Потап, судя по снимкам в соцсетях, находится на Кипре. 1 июня артист опубликовал в Instagram фото, снятое в аэропорту Ларнаки.

30 мая Потап разместил пост, в котором оскорбил Анастасию Заворотнюк после известия о ее смерти. Он обвинил актрису в высмеивании украинок из-за роли в сериале «Моя прекрасная няня» и порадовался, что она больше не сможет примерить на себя такой образ.

Певец удалил пост после того, как на него обрушился шквал критики, но подписчики в Instagram успели сделать выводы. Вскоре артист заявил, что не оскорблял Заворотнюк, а информация, распространившаяся в Сети, является фейком. Он также назвал актрису подругой, добавив, что любил ее.