«Я любил Настю»: Потап заявил, что не высмеивал смерть Заворотнюк Потап заявил, что не писал высмеивающий смерть Заворотнюк пост

Фото: Alexandr Gusew/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский рэпер Потап

Украинский рэпер Потап заявил, что не писал пост, высмеивающий смерть актрисы Анастасии Заворотнюк. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) музыкант опубликовал видео, в котором рассказал, что распространившаяся в Сети информация не соответствует действительности.

Хочу ответить на все фейк-новости, которые я только что прочитал о себе, о том, что я якобы высмеиваю смерть Анастасии Заворотнюк. Это, конечно, кощунство, потому что первое — это я узнал об этом сегодня только из-за этих фейк-новостей. Я приношу глубочайшие соболезнования семье и прошу фанов поддержать семью. Мы с Анастасией были приятелями и не раз работали вместе. Я любил Настю, светлая память ей, — сказал музыкант.

Актриса скончалась ночью 30 мая. Заворотнюк не стало на 54-м году жизни после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием.

В четверг на странице Потапа в соцсети появилась публикация, в которой он обрадовался смерти российской актрисы и вспомнил, как она высмеивала украинок на сцене. Исполнитель задался вопросом, было ли ей весело играть в таком образе.

Украинские СМИ обратили внимание на роль Анастасии Заворотнюк в знаменитом сериале «Моя прекрасная няня». По мнению журналистов, в проекте высмеивался образ украинки. Представители СМИ напомнили, как актриса сыграла малообразованную провинциалку из Мариуполя с сильным акцентом, а также пыталась влюбить в себя богатого московского продюсера.