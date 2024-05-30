Украинский певец позлорадствовал в связи со смертью Заворотнюк Певец Потап вспомнил, как скончавшаяся Заворотнюк высмеивала украинок на сцене

Украинский певец Потап из группы «Потап и Настя» обрадовался смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк и вспомнил, как она высмеивала украинок на сцене. Исполнитель задался вопросом, было ли ей весело играть в таком образе. Певец удалил пост, но подписчики в Instagram (деятельность в РФ запрещена) успели сделать выводы.

Хорошо, что больше не сыграешь, — написал Потап в сторис.

Пользователи соцсети обвинили украинского певца в бесчеловечности. По словам одного из комментаторов, исполнитель показал себя не с самой лучшей стороны. Другого от Потапа, признались подписчики, не ожидали.

Украинские СМИ ранее обратили внимание на роль Анастасии Заворотнюк в знаменитом сериале «Моя прекрасная няня». По мнению журналистов, в проекте высмеивался образ украинки. Представители СМИ напомнили, как актриса сыграла малообразованную провинциалку из Мариуполя с сильным акцентом, а также пыталась влюбить в себя богатого московского продюсера. Также журналисты указали на гастроли Заворотнюк в Крыму и дружбу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Актер Андрей Ургант в связи с кончиной актрисы назвал ее героиней всего российского народа. По его словам, Заворотнюк ушла, унеся с собой красоту, которой будет очень не хватать.

Актриса скончалась ночью 30 мая. Заворотнюк не стало на 54-м году жизни после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием.