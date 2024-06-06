Гагарина раскрыла, есть ли у нее вредные привычки Певица Гагарина рассказала, что не имеет вредных привычек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина рассказала в интервью NEWS.ru, что помогает ей хорошо выглядеть. По словам артистки, она очень дисциплинированный человек и соблюдает режим. Также певица добавила, что, несмотря на плотный график, она старается успевать отдыхать.

Я очень дисциплинированный по жизни человек. Я сама себе устанавливаю приоритеты, и поэтому мне легко хорошо выглядеть. Мои секреты красоты очень просты. Я не имею вредных привычек, стараюсь придерживаться режима сна и питания, занимаюсь спортом, слежу за тем, чтобы успевать вовремя отдыхать и восстанавливаться, — поделилась Полина.

Как отметила певица, не менее важно развивать внутренний мир. По ее словам, она наполняет его тем, что дает силы жить и творить.

Еще я стараюсь наполнять свой внутренний мир тем, что дает мне силы жить и творить. Это любовь к детям, любимое дело, музыка, настоящие друзья, хорошие книги, фильмы и многое другое, — перечислила Гагарина.

Ранее певица поделилась секретами воспитания детей. Полина рассказала, что в воспитании 17-летнего сына Андрея и семилетней дочери Мии она старается избегать конфликтов, прислушиваться к детям и всегда занимать их сторону. Гагариной нравится чувствовать себя «садовником» по отношению к детям.