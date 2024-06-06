Звезда ситкома «Универ» собирает деньги на дроны для ВСУ Актриса из ситкома «Универ» Анна Кузина собирает в Киеве деньги на БПЛА для ВСУ

Фото: Социальные сети

Анна Кузина

Актриса Анна Кузина, которая прославилась после съемок в сериале «Универ. Новая общага», собирает через свой Instagram (деятельность в РФ запрещена) деньги на беспилотники для Вооруженных сил Украины. Артистка вернулась в родной Киев из России после начала спецоперации.

Последние два года артистка ведет социальные сети на украинском языке и критикует СВО. Она активно призывает своих подписчиков донатить средства на покупку беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. Кузина регулярно публикует сторис, в которых восхищается украинскими военными.

Кузина играла роль председателя студенческого профкома Яны Семакиной в сериалах «Универ. Новая общага» и его продолжении «Универ. 10 лет спустя». После отъезда из РФ она признавалась, что разорвала все отношения с бывшими коллегами.

Ранее студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы и гражданин Украины, выкладывал в соцсетях призывы, направленные на сбор денег для нужд ВСУ. Кроме того, он распространял информацию о том, как вступить в ряды украинской армии.

В конце апреля молодого человека арестовали за нарушение статьи о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. Он находился под стражей в течение 12 суток. Позже его выдворили из РФ.