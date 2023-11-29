Финалистку шоу «Голос» проверят на финансирование ВСУ Mash: Генпрокуратура РФ проверяет певицу Наргиз Закирову на финансирование ВСУ

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Telegram-канал Mash сообщает, что Генпрокуратура РФ проверяет финалистку второго сезона шоу «Голос» Наргиз Закирову на предмет финансирования ВСУ. По данным канала, с соответствующей просьбой в органы обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Ранее он сообщил в своем Telegram-канале, что попросил надзорное ведомство инициировать проверку для признания «одной артистки» иноагентом.

Сегодня обратился в Генпрокуратуру с просьбой инициировать перед Минюстом РФ проверку и признать иностранным агентом одну артистку за распространение фейков и оскорбление россиян, — написал он.

Mash узнал, что речь идет о певице Наргиз Закировой, которая с начала военной операции на Украине живет в США. Бородин пояснил, что она активно дискредитирует в соцсетях Россию и ее граждан, в том числе поклонников, которые посещали ее концерты.

В мае 2022 года Наргиз Закировой запретили въезд в Россию сроком на 50 лет из-за её позиции против СВО. В спонсировании ВСУ артистка призналась во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом. Она также назвала себя патриоткой США и заявила: «Хороший русский — мертвый русский».

Ранее узбекская певица назвала российский шоу-бизнес лицемерным и лживым. По мнению исполнительницы, она была не принята обществом российских артистов из-за того, что обладает принципиальностью.