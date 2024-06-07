Китай укрепляет связи с Украиной: как их дружба повлияет на Россию

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МИД Китая сообщил, что Пекин готов развивать партнерские отношения с Киевом во всех областях. Какие выгоды от этого получит КНР, как их дружба повлияет на Россию?

Что известно о намерениях Китая

По словам замглавы китайского МИД Сунь Вэйдуна, сотрудничество между Пекином и Киевом не прекращается на протяжении 32 лет.

«Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжения прекрасных традиций взаимного уважения и искренности», — подчеркнул китайский дипломат.

Как уточнил Вэйдун в рамках встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой, Пекин намерен и дальше защищать дружественные отношения с Киевом. Стороны также обменялись мнениями по вопросу конфликта на Украине.

Политолог Алексей Кортунов в беседе с NEWS.ru отметил, что Украина и Китай сотрудничают по экономическим вопросам. Эксперт подчеркнул, что Пекин является крупнейшим партнером Киева. По его словам, КНР инвестирует в транспортную инфраструктуру, недвижимость и другие секторы экономики Украины.

«У Китая давно развиваются партнерские отношения с Украиной. Это прежде всего относится к экономическим связям. Китай является крупнейшим партнером Киева, на Украине есть китайские инвестиции и в транспортной инфраструктуре, и в недвижимости, и в других секторах», — пояснил политолог.

Что касается политических отношений, Китай уже многократно озвучивал свой набор принципов по урегулированию украинского кризиса, уточнил эксперт. Кортунов добавил, что какие-то пункты Киев одобряет, но некоторые считает для себя неприемлемыми.

«Существует многократно озвученный китайский план, а скорее набор принципов урегулирования конфликта. Какие-то пункты из этого списка приветствуются Киевом, какие-то считаются неприемлемыми. Из китайских предложений украинская сторона будет выбирать те, которые наиболее устраивают Киев», — заключил эксперт.

Почему союзник России хочет сблизиться с Украиной

Старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Василий Кашин подчеркнул: КНР понимает, что конфликт на Украине — не территориальный, а за будущее устройство мира, и поэтому готов развивать дружественные отношения с Киевом. По его словам, Пекин хочет сыграть очень важную роль в формировании нового миропорядка.

«Ставки в этом процессе весьма высоки. Поэтому, даже если президент Украины Владимир Зеленский будет делать какие-то непродуманные заявления о КНР, думаю, Китай будет действовать предельно хладнокровно», — сказал ученый.

Как объяснил китаист, Украина недовольна позицией Китая, будучи уверенной, что при формальном соблюдении нейтралитета в реальности КНР играет значительную роль в обеспечении устойчивости российской экономики. Кашин также заявил, что Китай не поставляет в Россию летальное оружие и не будет оказывать на РФ давление в пользу прекращения конфликта на выгодных для Украины условиях.

«Китайцы — друзья России, они на нашей стороне. Но надо понимать, что они не будут предпринимать шагов для нашей поддержки, которые напрямую нанесут им самим ущерб. Они не занимаются альтруизмом и благотворительностью», — отметил Кашин.

Повлияют ли отношения Китая и Украины на дружбу с Россией

Политолог Кортунов считает, что отношения Китая с Россией и Украиной идут параллельно. Он подчеркнул, что Москва при этом является более приоритетным партнером для Пекина. По его словам, в отношениях между государствами успел сложиться определенный алгоритм.

«Мне кажется, сложился определенный алгоритм. У Китая сотрудничество с Россией и отношения с Украиной идут параллельно друг другу. При этом Россия для Китая гораздо более важный партнер. Сомнений быть не может», — пояснил политолог.

Кортунов уточнил, что на приоритет России для Китая указывают и границы, и геополитические интересы республики. Кроме того, по словам эксперта, об этом свидетельствует позиция КНР по мирной конференции в Швейцарии. Он предположил, что Пекин постарается не портить отношения с Киевом, но основным партнером сохранит Россию.

«И границы, и геополитические интересы предполагают, что приоритет дается России. Мы видим китайскую позицию по мирной конференции в Швейцарии. Китай участвовать в этом мероприятии, судя по всему, не собирается. Китай будет стараться не портить отношения с Украиной, понимая, что Россия в приоритете», — заключил Кортунов.

Какие выгоды для Китая от дружбы с Украиной

Китай заявил о желании развивать дружественные отношения с Украиной, потому что надеется созвать собственную мирную конференцию по разрешению украинского конфликта, рассказала в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Розалия Варфаловская. По ее мнению, на этой конференции должны быть и Киев, и Москва.

«КНР нельзя никого обижать, поэтому они действуют дипломатично, подчеркивают связи с Украиной, которые уже несколько лет довольно слабые, эфемерные. На самом деле Киев не интересен Пекину как экономический партнер», — заявила Варфаловская.

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