Стало известно, повлияют ли отношения Китая и Украины на дружбу с Россией Политолог Кортунов: для Китая Россия приоритетнее Украины

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Отношения Китая с Россией и Украиной идут параллельно, заявил политолог Андрей Кортунов. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что Москва при этом является более приоритетным партнером для Пекина. По его словам, в отношениях между государствами успел сложиться определенный алгоритм.

Мне кажется, сложился определенный алгоритм. У Китая сотрудничество с Россией и отношения с Украиной идут параллельно друг другу. При этом Россия для Китая гораздо более важный партнер. Сомнений быть не может, — пояснил политолог.

Кортунов уточнил, что на приоритет России для Китая указывают и границы, и геополитические интересы республики. Кроме того, по словам эксперта, об этом свидетельствует позиция КНР по мирной конференции в Швейцарии. Он предположил, что Пекин постарается не портить отношения с Киевом, но основным партнером сохранит Россию.

И границы, и геополитические интересы предполагают, что приоритет дается России. Мы видим китайскую позицию по мирной конференции в Швейцарии. Китай участвовать в этом мероприятии, судя по всему, не собирается. Китай будет стараться не портить отношения с Украиной, понимая, что Россия в приоритете, — заключил Кортунов.

Депутат Госдумы Светлана Журова ранее заявила, что представители Китая не поедут на «саммит мира» в Швейцарию по приглашению МИД Украины без делегации из России. По словам парламентария, КНР является влиятельной страной с четкой позицией по этому вопросу.