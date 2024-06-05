В Госдуме оценили предложение Украины для Китая по «саммиту мира» Депутат Журова: представители Китая не поедут на саммит в Швейцарию из-за России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Светлана Журова

Представители Китая не поедут на «саммит мира» в Швейцарию по приглашению МИД Украины без делегации из России, заявила в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По словам парламентария, КНР является влиятельной страной с четкой позицией по этому вопросу.

Китай говорит, что бессмысленно проводить переговоры без России, и высказал это всем. <...> Это никакое не мирное урегулирование, о чем Китай и заявлял организаторам и инициаторам этого мероприятия. Китай достаточно влиятельная страна в политике и в экономике, понятно, что его мнение важно. Убедить Китай точно будет невозможно, и их позиция правильная, — заявила Журова.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев ранее посчитал ошибкой президента Украины Владимира Зеленского его обращение к американскому лидеру Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину с призывом приехать на «саммит мира». Он считает, что такое действие показало несостоятельность мероприятия в Швейцарии.

Представители МИД КНР позднее ответили на призыв Зеленского. Они обратили внимание, что Пекин выступает за мирную конференцию по разрешению украинского кризиса, признаваемую и Москвой, и Киевом. Там добавили, что Китай призывает США глубоко задуматься о своей ответственности за возникновение и эскалацию конфликта.