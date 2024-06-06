Названы главные направления сотрудничества Китая и Украины Политолог Кортунов: Китай и Украина развивают экономические отношения

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Украина и Китай сотрудничают по экономическим вопросам, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Алексей Кортунов. Эксперт подчеркнул, что Пекин является крупнейшим партнером Киева. По его словам, КНР инвестирует в транспортную инфраструктуру, недвижимость и другие сектора экономики Украины.

У Китая давно развиваются партнерские отношения с Украиной. Это прежде всего относится к экономическим связям. Китай является крупнейшим партнером Киева, на Украине есть китайские инвестиции и в транспортной инфраструктуре, и в недвижимости, и в других секторах, — пояснил политолог.

Что касается политических отношений, Китай уже многократно озвучивал свой набор принципов по урегулированию украинского кризиса, уточнил эксперт. Кортунов добавил, что какие-то пункты Киев одобряет, но некоторые считает для себя неприемлемыми.

Существует многократно озвученный китайский план, а скорее набор принципов урегулирования конфликта. Какие-то пункты из этого списка приветствуются Киевом, какие-то считаются неприемлемыми. Из китайских предложений украинская сторона будет выбирать те, которые наиболее устраивают Киев, — заключил эксперт.

Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдуна ранее рассказал, что правительство Китая готово развивать партнерские отношения с Украиной во всех областях. По его словам, сотрудничество между Пекином и Киевом не прекращается на протяжении 32 лет.