Броневик «Спартак» с ПМЭФ: чем уникален и какие у него западные аналоги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бронеавтомобиль «Спартак»

Гости Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обратили особое внимание на бронеавтомобиль «Спартак», созданный Военно-промышленной компанией (ВПК). По данным СМИ, российская армия уже использует такие модели в зоне специальной военной операции на Украине. Сколько бойцов СВО помещается в машину, чем она вооружена и какого калибра пули выдерживает ее броня — в материале NEWS.ru.

Чем примечателен бронеавтомобиль «Спартак»

Бронеавтомобиль многоцелевого назначения «Спартак» стоял на уличной площадке возле одного из павильонов ПМЭФ. Его корпус был песочного цвета — очевидно, именно эту модель используют в пустынной местности.

В автомобиль помещаются 10 человек. Кресла шофера и еще трех пассажиров расположены по ходу движения, еще шесть — установлены в корме вдоль бортов. На крыше броневика предусмотрен люк с турелью для пулемета или для установки необитаемой башни с различным вооружением. Так, выставочный образец на форуме «Армия» в 2023 году был вооружен 57-мм автоматической пушкой. Но может использоваться и другое оружие.

Модель представляет собой двухосный бронеавтомобиль с несущим корпусом и полноприводным шасси, выполненным по схеме 4х4. Длина броневика достигает 6,5 м при ширине 2,5 м и высоте (по крыше) 2,8 м. Снаряженная масса — 14,5 тонн.

«Используется сварной бронекорпус с моторным отсеком и общим объемом для размещения экипажа и пассажиров. Часть агрегатов корпуса прикрыта дополнительными листами бронирования. Лобовая проекция обитаемого отсека корпуса защищена от 14,5-мм пуль; прочие проекции выдерживают обстрел из 12,7-мм систем», — пишет «Военное обозрение».

Моторный отсек и агрегаты шасси модели защищены от бронебойно-зажигательной 7,62-мм пули. Предусматривается противоминная защита в виде бронированного V-образного днища. Разработчики обещают, что «Спартак» выдержит подрыв 8 кг тротила под колесом или корпусом. Броневик оснащен турбированным дизельным двигателем мощностью 312 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач.

На шоссе «Спартак» может разгоняться до 100 км/ч, запас хода составляет тысячу километров. Машина способна подниматься на стенку высотой в четыре метра и преодолевать другие препятствия. Правда, водные может переходить только вброд.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Бронеавтомобиль «Спартак»

Используют ли «Спартак» в зоне СВО

Еще в ноябре 2022 года «Спартак», предположительно, был замечен в зоне СВО, в подразделениях ВС РФ и Росгвардии, сообщалось в материале военного издания. Министерство обороны России не комментировало эти данные.

«Спартак» — это улучшенная версия базового броневика «ВПК-Урал», который Военно-промышленная компания сконструировала на основе легендарных грузовиков «Урал», на которых ездил едва ли не весь личный состав советских Вооруженных сил РФ. Броневик производится на Арзамасском машиностроительном заводе с 2022 года.

По мнению издания, поскольку на основе «Урала» выпускаются и обычные коммерческие грузовики, производство «Спартака» унифицировано с гражданским. Авторы статьи считают, что это обстоятельство удешевляет изготовление машин и упрощает эксплуатацию в войсках.

«Спартак» первой версии был показан публике летом 2022 года в Подмосковье, на форуме «Армия» в парке «Патриот». Затем броневики участвовали в нескольких профильных военно-технических выставках, а в 2023-м были показаны на парадах Победы сразу в нескольких городах, в том числе и в Москве.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Бронеавтомобиль «Спартак»

Зачем армейский броневик показали на ПМЭФ

Военный эксперт доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев полагает, что появление броневика на ПМЭФ связано с планами вывести его на международный рынок.

«Проведение салона „Армия“ в этом году — под вопросом. Видимо, наши власти и военные на форуме в Петербурге захотели попробовать решить вопросы военно-технического сотрудничества и торговли нашим вооружением», — предположил в разговоре с NEWS.ru Перенджиев.

По мнению военного эксперта, «Спартак» — многоцелевой бронеавтомобиль и пригодится не только армии на поле боя, но и спецназу для контртеррористических операций. Полиция также может использовать машину для подавления беспорядков.

«Думаю, на форуме нашим зарубежным партнерам предложат купить такую технику. Ведь наши броневики уже используются на СВО, уже обстрелянные. Раз машина представлена возможным иностранным покупателям, значит она проявила себя хорошо. В других странах это тоже ценят», — напомнил военный аналитик.

Перенджиев считает: опыт СВО показывает, что российская военная и специальная техника ничуть не уступает, а во многих случаях и превосходит западную. «Грех было бы не воспользоваться экономическим форумом для продвижения наших бронемашин на международном рынке», — предположил собеседник NEWS.ru.

Фото: Бронеавтомобиль «Спартак» Бронеавтомобиль «Спартак»

У каких стран есть аналоги «Спартака»

Аналогичные моделям «Спартак» бронированные автомобили начали использовать с конца 1950-х. Они отличаются устойчивостью к минам и корпусами с V-образным днищем, позволяющим рассеивать и отражать ударную волну от взрыва снизу. Например, для противоповстанческих действий в Алжире и Вьетнаме французские власти заказали для своей армии именно такую технику. Бронеавтомобили начали массово применяться в Южной Африке в 1960-х.

Такую технику назвали MRAP (mine resistant ambush protected — миностойкие засадозащищенные машины). Даже в тяжелом (трехосном) исполнении эти броневики используются в условиях партизанской войны или на тыловых рубежах в масштабных конфликтах. Например, для охраны колонн снабжения, антитеррористических операций или для доставки личного состава на передовую.

Однако подобные машины не способны вести бой с тяжеловооруженным противником. Сейчас броневики чаще всего выпускаются на основе коммерческих грузовых шасси с необходимым усилением и защитой ключевых деталей и агрегатов от обстрела.

Ближайшие аналоги «Спартака» в армиях стран НАТО — двухосные бронеавтомобили International MaxxPro, Cougar и трехосный тяжелый бронеавтомобиль Buffalo MPV. Эти машины Пентагон использовал в Ираке, Афганистане, Сирии, теперь их поставляют и на Украину. В докладе военного ведомства США сообщалось, что Киев уже получил 440 единиц International MaxxPro.

Фото: Staff Sgt. Jordan Sivayavirojna/Keystone Press Agency/Global Look Press Бронеавтомобили International MaxxPro

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