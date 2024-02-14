Военкор опубликовал видео уничтоженного в зоне СВО украинского MaxxPro Военкор Котенок опубликовал видео уничтоженного дронами украинского MaxxPro

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтоженного в зоне специальной военной операции украинского бронеавтомобиля International MaxxPro. По данным журналиста, машина попала под удары FPV-дронов.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео поражения пулеметчиком ВС РФ британского наемника в зоне СВО. Кадры архивные и сняты во время летнего контрнаступления ВСУ у поселка Невельское. На них, как утверждалось, британский наемник Александр Мосс из батальона The Chosen получил ранение в шею. По данным канала, этот батальон состоит в основном из американцев и англичан.

Перед этим тот же Telegram-канал разместил кадры предполагаемой атаки украинских морских беспилотников на боевой десантный корабль Военно-морского флота России «Цезарь Куников». Украинские СМИ утверждали, что судно получило повреждения. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко до этого рассказал, что авиация Вооруженных сил России уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Боровая на Купянском направлении. По его словам, удар был произведен с помощью модернизированных авиабомб.