Франции заблокируют уран из Нигера? Какова в этом роль России

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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Агентство Bloomberg сообщило о переговорах замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова и военного лидера Нигера Абдурахмана Чиани. По данным ресурса, Москва собирается перехватить контроль за урановыми рудниками в республике и лишить Францию важного сырья. Одновременно с Евкуровым министр иностранных дел России Сергей Лавров отправился в турне по странам Черного континента. Где в Африке РФ разместит свои военные базы и при чем тут уран — в материале NEWS.ru.

Можно ли шантажировать Европу с помощью нигерийского урана

В заявлении правящего в Нигере Национального совета по защите родины говорится, что темой встречи Чиани и Евкурова было укрепление сотрудничества «в области безопасности, обороны и экономики».

По данным агентства, Москва и Ниамей договариваются о перепродаже урановых рудников. «По словам людей, осведомленных в этом вопросе, Россия стремится завладеть урановыми активами в Нигере, принадлежащими контролируемой государством французской компании, что является еще одним вызовом интересам Запада в Африке», — сообщало агентство 3 июня.

По версии авторов материала, компания «Росатом» также якобы контактирует с военными властями Нигера по поводу приобретения активов, принадлежащих французской Orano SA, владельцу трех урановых рудников, из которых действует один. Российская госкорпорация опровергла слух о покупке рудников, контролируемых Парижем, назвав статью агентства «попыткой дестабилизации международного уранового рынка».

Журналисты напомнили, что Франция получает из Нигера 15% урана, необходимого для работы французских АЭС. На их долю приходится 65% производства электроэнергии в Пятой республике.

По данным агентства, цены на уран выросли до 17-летнего максимума отчасти из-за того, что недавний военный переворот приостановил экспорт из Нигера. И в такой ситуации Москва — вместе с доступом к нигерийскому урану — может получить влияние на Европу, предупреждают авторы статьи.

Африканист Наталья Пискунова полагает, что взаимодействие России и Нигера потенциально может привести к прекращению поставок урана во Францию и — шире — в Евросоюз и такой фактор может стать «новой сырьевой, энергетической дубинкой Москвы».

«Вывозом урана из Африки занимается не только Франция, там еще присутствуют серьезные игроки в виде Китая, Индии, Саудовской Аравии. С ними всеми придется договариваться в случае блокады поставок Парижу. Кроме того, уран есть не только в Нигере, но и в других странах континента, где у французов есть свои контакты. Чтобы перекрыть все источники сырья, РФ придется масштабно усиливать свое влияние сразу во многих странах Африки», — сказала NEWS.ru Пискунова.

Как добавила африканист, для этого нужны очень большие инвестиции и политическое участие государства. Пискунова предположила, что нынешнее турне Лаврова можно воспринимать как пример такой стратегии, но для достижения результата понадобятся годы постоянной работы.

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Зачем Лавров отправился в Центральную Африку

Политологи полагают, что поездка Лаврова в Гвинею нацелена на создание совместных бокситоперерабатывающих или обогатительных предприятий. Бокситы (алюминиевая руда) — основной продукт сырьевого экспорта Гвинеи и стратегически важный материал, так как алюминий широко используется в авиации и ракетной технике.

Африканист Александр Зданевич убежден, что очередное турне Лаврова — это продолжение усилий, начатых еще в 2019 году на первой встрече в верхах Россия — Африка и закрепленных прошлогодним аналогичным саммитом в Петербурге.

«Были заключены определенные договоренности. И визиты, подобные нынешнему турне Лаврова, — это своеобразные жесты в подтверждение того, что наши обещания не пустой звук. Работа с африканскими партнерами продолжается, в том числе и над новыми соглашениями», — предположил в разговоре с NEWS.ru Зданевич.

После Гвинеи Лавров продолжил турне по Африке. По итогам встречи с лидером Буркина-Фасо капитаном Ибрагимом Траоре глава МИД РФ рассказал, что переговоры касались в том числе военного сотрудничества.

«Поставляем — и будем это делать дополнительно — продукцию военного назначения, которая обеспечит обороноспособность Буркина-Фасо и возможность подавления остатков террористических группировок», — пообещал Лавров.

Как РФ будет расширять военное сотрудничество с Африкой

Появление Юнус-Бека Евкурова и Сергея Лаврова в Центральной Африке дали западной прессе новый толчок для разговоров о расширении военного влияния Кремля на континенте. Le Monde перечисляет факторы военного присутствия России в регионе.

«В Западной Африке в прошлом году правительство Буркина-Фасо вытеснило французские войска и обратилось к РФ за поддержкой в области безопасности. А в Нигер российские военные инструкторы прибыли через несколько недель после того, как местные власти приказали бывшим там американским войскам уйти из страны», — говорится в материале.

Военные Штатов должны покинуть страну к 15 сентября. Пентагон держал на базе в Ниамее около тысячи своих служащих.

В Минобороны РФ пока не сообщают подробностей о действиях Африканского корпуса и о назначении его командующего. Из открытых источников известно лишь то, что его формирование курирует Юнус-Бек Евкуров и что в апреле в Нигере появился отряд российских военных инструкторов.

В течение нескольких лет бойцы ЧВК «Вагнер» помогали поддерживать безопасность в регионе. После роспуска военной компании ее члены заключили контракты с армией и сейчас действуют как обычные военнослужащие.

В сентябре 2023 года появилась информация, что североафриканским направлением — арабской частью континента — займется генерал Сергей Суровикин. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фотографии генерала «Армагеддона». По его данным, военачальник отправился с миссией в Алжир. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Когда Россия откроет военную базу на Красном море

4 июня 2024 года стало известно, что РФ получит порт и пункт базирования ВМФ в Судане на Красном море — в обмен на поставки вооружений. Переговоры по этому поводу шли уже много лет. Замглавы Суверенного переходного совета Судана Малик Агар отправился в Петербург, где в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить военное сотрудничество.

Высокопоставленный офицер суданской армии Ясир Аль-Атта сообщал еще в конце мая панарабскому телеканалу о готовящейся сделке, согласно которой суданские войска получат «жизненно важное оружие и боеприпасы», а Москва — право пользования форпостом.

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