«Придуманный бред»: Гребенщиков о перечислении €12 млн в помощь Украине Гребенщиков назвал бредом сведения о перечислении им €12 млн в помощь Украине

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков / Фото Nikolay Titov/Global Look Press

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков в интервью Daily Storm назвал бредом сообщения СМИ о том, что он перевёл €12 млн с концерта в Берлине на помощь Украине. По его словам, таких денег он никогда не зарабатывал, а журналисты, сообщившие об этом, не способны проверять поступающую информацию.

Про перевод €12 млн — придуманный кем-то бред, странно даже, что этому можно поверить. У меня никогда не было €12 млн, и сама мысль об этом кажется мне смешной, — подчеркнул музыкант.

В интервью израильскому Девятому каналу, опубликованном 20 мая на YouTube, Гребенщиков сообщил, что выступал у Бранденбургских ворот и по итогам мероприятия «худо-бедно» удалось собрать €12 млн, которые будут направлены на помощь Украине.

В том же интервью музыкант резко высказался о российских коллегах, которые не покинули родину, а стали принимать участие в патриотических концертах. Он заявил, что «эти люди» продают свою совесть «ради приятных бонусов» и для того, чтобы угодить правителям. Простых же россиян Гребенщиков также обвинил в продажности и намерении подстраиваться под власть, чтобы получить от неё деньги и другие блага.