Генштаб раскрыл тактику армии России: новости СВО на вечер 21 декабря Герасимов заявил об использовании тактики активной обороны в зоне СВО

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Военнослужащий ВС РФ

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел брифинг для иностранных военных атташе по итогам деятельности Министерства обороны РФ в 2023 году. В ходе своего выступления он заявил, что в настоящее время российская армия находится в активной обороне в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, ВС РФ постепенно расширяют зоны контроля, не давая противнику продвигаться вперед.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 21 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Украинская армия потеряла до 210 солдат на Донецком направлении

Вооруженные силы России отразили 17 атак со стороны штурмовых групп украинской армии на Донецком направлении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По его данным, за последние сутки также было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Белая Гора, Артемово, Георгиевка (ДНР). Потери противника составили до 210 человек убитыми и ранеными, также уничтожено три пикапа. Кроме того, в ходе боев на данном участке фронта ВСУ потеряли британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90, три САУ «Акация», две САУ «Гвоздика», а также американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-37.

На Краснолиманском направлении противник также понес значительные потери. В результате неудачной атаки 12-й бригады специального назначения ВСУ и обстрела позиций 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ лишились около 190 солдат. Кроме того, были уничтожены три боевые машины пехоты и одна гаубица Д-20.

На Купянском направлении российские солдаты успешно отразили девять штурмовых атак со стороны украинских подразделений. ВСУ попытались захватить позиции ВС России в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Однако им так и не удалось выполнить поставленную задачу. Противник потерял до 55 человек, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Ивановские десантники захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском

Штурмовое подразделение ВДВ России захватило опорный пункт Вооруженных сил Украины, расположенный к северо-западу от Артемовска, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, «Южная» группировка войск России продолжает улучшать обстановку на данном участке фронта с помощью десантников и артиллерии. В частности были уничтожены основные огневые средства ВСУ.

Отмечается, что для выполнения боевых задач на данном направлении военнослужащие ВС РФ применяют беспилотники. В российском оборонном ведомстве подчеркивают, что после потери позиций украинские войска оставляют своих раненых и убитых на поле боя.

Российские силы ПВО сбили свыше 100 ракет Storm Shadow с начала года

Силы противовоздушной обороны ВС России успешно сбили более 6,3 тысячи воздушных целей с начала 2023 года, заявил первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, в это число входят около 4,6 тысячи беспилотников и свыше 100 ракет Storm Shadow.

Генерал также отметил, что силы ПВО успешно сбивают не только британские Storm Shadow, но и американские противорадиолокационные ракеты HARM. Всего было уничтожено около 90 таких снарядов. Кроме того, с начала спецоперации российская армия поразила около 1,5 тысячи военных объектов ВСУ.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России также отметил, что в 2023 году основной задачей армии являлось отражение контрнаступления противника, в рамках которого он планировал лишить Россию сухопутного коридора в Крым. Однако армии Украины так и не удалось осуществить задуманное. Несмотря на увеличение численности батальонов противника, он не сумел пробить линию обороны. За последние полгода потери Вооруженных сил Украины на всех направлениях составили примерно 160 тысяч человек, также были уничтожены около 3 тысяч боевых бронированных машин, в том числе 766 танков. Украинские воздушные силы потеряли 121 самолет и 23 вертолета.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ столкнулись с нехваткой курсантов для обучения управлению Leopard 2

Немецкие центры подготовки танкистов недосчитались и половины курсантов, которых Украина должна была отправить на обучение управлению танками Leopard 2, сообщает издание Die Welt. По мнению журналиста Пауля Ронцхаймера, это связано с острой нехваткой военнослужащих в рядах украинской армии и проблемной мобилизацией граждан.

В свою очередь немецкое издание Focus опубликовало предположительную статистику ежедневных потерь украинской армии в зоне СВО. По его данным, ежедневно ВСУ теряют до 800 человек, что создает необходимость в ежемесячном наборе 20 тысяч рекрутов. Кроме того, армии республики необходимы люди для ротации солдат, уже находящихся на линии боевого соприкосновения.

Россия может заключить новогоднее перемирие с Украиной

Заключение временного перемирия на Рождество или Новый год между Россией и Украиной возможно, если украинская сторона изъявит соответствующее желание, заявил первый заместитель руководителя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он подчеркнул, что Москва всегда была готова к обсуждению мирных инициатив.

Вместе с тем Чепа отметил, что перемирие влечет за собой определенные риски. В частности ВСУ могут нарушить договоренности и перейти к боевым действиям. Подобное уже происходило в прошлом году.

Фото: МО РФ

СБУ пригрозила России «сюрпризами»

Служба безопасности Украины подготовила «сюрпризы» для России, заявил глава ведомства Василий Малюк. По его словам, служба не станет раскрывать свои планы преждевременно. При этом он отметил, что СБУ намерена приблизить боевые действия «поближе к Кремлю», чтобы усложнить возможности России по ведению специальной военной операции.

В то же время не все сотрудники СБУ уверены в том, что Киев способен противостоять России. По мнению полковника Романа Костенко, российские войска превосходят украинскую армию по вооружению, что является одним из важнейших факторов, влияющих на ход конфликта.

Наступление зимы деморализовало украинскую армию

Вооруженные силы Украины страдают от упадка духа из-за наступления зимы, заявил полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, зима изменила всю ситуацию в зоне проведения специальной военной операции, украинская армия же оказалась не готова к таким изменениям. Демотивированные бойцы ВСУ готовы сдаться в плен, отметил Литовкин.

По словам специалиста, падение морального духа украинских солдат отчасти связано с непригодностью западной бронетехники к ведению боя в зимних погодных условиях. Литовкин подчеркнул, что колесные машины застревают, а танки садятся на дно, что делает их более удобной мишенью для российской артиллерии.

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