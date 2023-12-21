Десантники из Иваново отбили опорный пункт ВСУ под Артемовском

Фото: МО РФ

Ивановские десантники Южной группировки войск захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины под Артемовском, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны. Спланировать операцию помогла воздушная разведка.

На донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение по переднему краю, при поддержке огня артиллерии штурмом овладели очередным опорным пунктом к северо-западу от Артемовска, — заявил представитель ведомства.

Впоследствии, после артобстрелов, оставшиеся объекты были уничтожены при помощи FPV-дронов. Отмечается, что противник был вынужден отступить, бросив своих погибших и раненых.

Ранее сообщалось, что расчеты РСЗО «Торнадо-Г» первой танковой армии группировки войск «Запад» успешно уничтожили опорный пункт и места скопления солдат ВСУ на Купянском направлении. Цели находились на расстоянии 18 километров от точки наблюдения. Их удалось обнаружить благодаря воздушной разведке.

Ранее военнослужащие мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при поддержке огня артиллерии отразили контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. В операции были задействованы беспилотные летательные аппараты, которые собирали данные о перемещении вооруженных групп противника.