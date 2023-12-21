Под Купянском уничтожили место скопления солдат ВСУ РСЗО «Торнадо-Г» уничтожила на Купянском направлении «опорник» и бойцов ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» первой танковой армии группировки войск «Запад» успешно уничтожили опорный пункт и места скопления солдат ВСУ на Купянском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Цели находились на расстоянии 18 километров от точки наблюдения. Их удалось обнаружить благодаря воздушной разведке.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» первой танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили взводный опорный пункт и район сосредоточения живой силы ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении, — заявили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что РСЗО «Торнадо-Г» имеет вооружение на случай интенсивной атаки — в запасе 40 снарядов, способных быть выпущенными за 20 секунд. По словам представителя МО, украинские системы ПВО не в состоянии отразить такой удар. Он также подчеркнул, что «Торнадо-Г» обладает более совершенной системой управления огнем и имеет компьютер для расчета баллистических характеристик, в отличие от предшественника РСЗО БМ-21 «Град».

Ранее военнослужащие мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при поддержке огня артиллерии отразили контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. В операции были задействованы беспилотные летательные аппараты, которые собирали данные о перемещении вооруженных групп противника.