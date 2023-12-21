Названо условие для переговоров с Украиной: новости СВО на утро 21 декабря Балицкий: переговоры с Украиной возможны только после капитуляции Киева

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы РФ

Переговоры с Украиной возможны лишь после ее полной капитуляции, уверен губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его мнению, иначе проблема так и не будет решена.

Балицкий подчеркнул, что, по его убеждению, переговоры могут начаться лишь после полной капитуляции украинских вооруженных сил и отвода всех военных сил НАТО на границы 1991 года. Это условие гарантирует, что подобная ситуация не повторится, уверен глава Запорожья.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 20 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

В США рассказали о планах по Украине

У Вашингтона есть стратегия развития для Украины, которая позволит стране стать более самостоятельной, чем сейчас, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, для этого необходима поддержка со стороны США и их партнеров.

Сам же план, по словам Блинкена, гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении. Этот план предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости.

Порошенко заявил о дефиците снарядов у ВСУ

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил беспокойство относительно обстановки в украинской армии, особенно в связи с недостатком боеприпасов и дронов. В ходе своего выступления в Верховной раде он подчеркнул, что вернулся с фронта, где столкнулся с огромными проблемами, о которых ему рассказали украинские военные.

«Торнадо-Г» уничтожают места скопления солдат ВСУ

Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» 1-й танковой армии группировки войск «Запад» успешно уничтожили опорный пункт и места скопления солдат ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Цели находились на расстоянии 18 километров от точки наблюдения. Их удалось обнаружить благодаря воздушной разведке.

Фото: МО РФ

В Минобороны отметили, что РСЗО «Торнадо-Г» имеет вооружение на случай интенсивной атаки — в запасе 40 снарядов, способных быть выпущенными за 20 секунд. По словам представителя МО, украинские системы ПВО не в состоянии отразить такой удар. Он также подчеркнул, что «Торнадо-Г» обладает более совершенной системой управления огнем и имеет компьютер для расчета баллистических характеристик, в отличие от предшественника РСЗО БМ-21 «Град».

Работа российских десантников в зоне спецоперации

Ивановские десантники Южной группировки войск взяли под контроль опорный пункт Вооруженных сил Украины под Артемовском, сообщили в Министерстве обороны РФ. Спланировать операцию помогла воздушная разведка.

Впоследствии, после артобстрелов, оставшиеся объекты были уничтожены при помощи FPV-дронов. Отмечается, что противник был вынужден отступить, бросив своих погибших и раненых.

В Евросоюзе рассказали о последствиях победы России

Победа России в зоне проведения специальной военной операции приведет к тому, что Евросоюз будет «безвозвратно испорчен», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, страны объединения должны приложить все усилия для того, чтобы российской армии не удалось достичь всех целей СВО. Кроме того, он призвал Евросоюз обратить внимание и на палестино-израильский конфликт.

Боррель заявил, что сегодня Европа находится в опасности. Это связано с проводимой Россией специальной операцией на Украине. По словам главы евродипломатии, ЕС не должен допустить победы России, так как это может привести к крайне негативным последствиям для всего объединения.

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