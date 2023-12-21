В Запорожье назвали условие для переговоров с Украиной Балицкий: переговоры с Украиной возможны только после полной капитуляции Киева

Переговоры с Украиной возможны лишь после ее полной капитуляции, уверен губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости. По его мнению, иначе проблема так и не будет решена.

Я считаю, что для успешных переговоров необходима полная капитуляция противника. Для меня нет других вариантов. Если мы не завершим этот процесс сейчас, то это будет оставлено нашим детям. Сегодня все понимают, что этому необходимо положить конец. И завершить это может только полная капитуляция противника, — отметил он.

Балицкий подчеркнул, что по его убеждению переговоры могут начаться лишь после полной капитуляции украинских вооруженных сил и отвода всех военных сил НАТО на границы 1991 года. Это условие гарантирует, что подобная ситуация не повторится, уверен глава Запорожья.

Накануне Зеленский заявил, что вопрос переговоров Киева и Москвы в настоящий момент неактуален. По его словам, сейчас более важна работа над общей позицией Киева и 50 государств по «формуле мира». После того как она будет сформулирована, Москва сможет с ней ознакомиться, подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер также напомнил о заявлении президента России Владимира Путина, что цели спецоперации неизменны. Зеленский счел, что это указывает на незаинтересованность РФ в мире.