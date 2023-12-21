Блинкен рассказал о плане США по развитию Украины Блинкен: у США есть четкий план развития Украины без текущего финансирования

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

У Вашингтона есть стратегии развития для Украины, которая позволит стране стать более самостоятельной, чем сейчас, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости. По его словам, для этого необходима поддержка со стороны США и их партнеров.

У нас имеется очень четкий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости, — заявил Блинкен.

Ранее Владимир Путин указал на зависимость Киева от западных поставок. Он сказал что Украина сегодня почти никаких вооружений уже не производит, все им «привозят на халяву». Однако эта «халява заканчивается», отметил глава государства.

Вместе с тем бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что заявления властей США об очередном пакете помощи Киеву — это «пропагандистская лапша», которую Вашингтон вешает на уши украинцам. Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что 90% выделяемой Киеву помощи тратится на американской территории.

До этого президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Глава государства уточнил, что «Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева.