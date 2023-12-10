«Пропагандистская лапша»: Азаров оценил заявления США о помощи Украине Азаров назвал «пропагандистской лапшой» заявления властей США о помощи Украине

Фото: defense.gov

Заявления властей США об очередном пакете помощи Киеву — это «пропагандистская лапша», которую Вашингтон вешает на уши украинцам, заявил на своей странице в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что 90% выделяемой Киеву помощи тратится на американской территории.

А украинцы продолжают радостно воспринимать новости о каждом новом пакете помощи из США, всю эту пропагандистскую лапшу носят на ушах и твердят, что весь мир с ними, и надеются, что денег дадут столько, сколько надо, — написал Азаров.

Он добавил, что Блинкен свои признанием украинцам «всю малину испортил». Азаров также выразил уверенность, что вся помощь США уже досконально распланирована в бюджете страны не без выгоды для Вашингтона.

Ранее стало известно, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму $175 млн. По словам Блинкена, туда войдут, в частности, боеприпасы для систем ПВО, артиллерии и РСЗО HIMARS, а также противорадарные ракеты HARM.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби признавался, что финансирование Украины со стороны США переживает критический момент. По его словам, проблемы возникают в связи с отсутствием «гибкости» по вопросу объемов поддержки.