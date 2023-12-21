Военэксперт оценил вероятность ударов ВСУ по Москве в новогодние праздники Военэксперт Литовкин: ВСУ могут совершить теракты в Москве на праздники

Фото: МО Украины

Существуют риски того, что в новогодние праздники ВСУ осуществят массовую атаку дронов на Москву, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. В связи с этим он призвал сохранять повышенную бдительность и присматриваться вокруг. Таким образом эксперт прокомментировал заявление СБУ о планах «приблизить военные действия к Кремлю».

Желая приблизить военные действия к Кремлю, как они утверждают, ВСУ могут не только устроить массовую атаку дронов, но и совершить террористические акты в столице. Мы помним события 1995–2000 годов, когда чеченские боевики взрывали дома и метро, вокзалы. Поэтому должны соблюдать повышенную бдительность и присматриваться вокруг. Особенно сейчас, когда люди заняты подготовкой к новогодним праздникам, — отметил Литовкин.

Не исключено, что среди украинских беженцев, которые переселились в Россию, есть агенты СБУ, добавил эксперт. Он напомнил, что беспилотники, атакующие территорию страны, запускаются не с Украины, а прямиком изнутри РФ.

С Украины пришлось бы преодолевать расстояние в 800 километров, но дроны пролетают гораздо меньше. Так что боевые действия могут идти не только на линии соприкосновения, — добавил Литовкин.

Ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что Украина готовит для России «сюрпризы». Он отметил, что не станет раскрывать планы, однако военные действия будут «приближены к Кремлю». По его словам, Россия должна понимать, что «спрятаться негде».