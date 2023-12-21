«Готовим сюрпризы»: СБУ пообещала приблизить военные действия к Кремлю Глава СБУ заявил, что Киев планирует приблизить военные действия к Кремлю

Фото: МО Украины

Служба безопасности Украины готовит для России «сюрпризы», заявил глава ведомства Василий Малюк в интервью Politico. Он отметил, что не станет раскрывать планы, однако военные действия будут «приближены к Кремлю». По его словам, Россия должна понимать, что «спрятаться негде».

Мы не можем раскрывать наши планы. Они должны оставаться «шокером» для врага. Мы готовим сюрпризы, — заявил Малюк.

Глава ведомства в интервью также добавил, что «хлопок» продолжит гореть. Так он описал взрывы на территории России и новых регионов страны, имея в виду одинаковое написание слов «хлопок» (взрыв) и «хлопок» (растительное волокно).

Каждая из наших спецопераций преследует определенную цель и дает свой результат. Все это в комплексе усложняет возможности Российской Федерации по ведению военных действий и приближает нашу победу, — добавил глава СБУ.

Полковник СБУ Роман Костенко тем временем заявил, что Вооруженные силы Украины не могут противостоять России из-за существенного превосходства ее оружия. По его словам, в этом плане ВСУ «даже рядом не стоят». Вооружение является одним из главных факторов, влияющих на ход конфликта, добавил военный. Он отметил, что важно, каким оружием обладает личный состав — «пистолетом-пулеметом или партизанским набором», а у России явно в наличии что-то серьезное.