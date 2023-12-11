«Даже рядом не стоим»: в СБУ заявили, что Украина не может противостоять РФ Полковник СБУ Костенко: Россия существенно превосходит Украину по вооружению

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Вооруженные силы Украины не могут противостоять России из-за существенного превосходства ее оружия, заявил полковник СБУ Роман Костенко в интервью каналу НТА. По его словам, в этом плане ВСУ «даже рядом не стоят». Вооружение является одним из главных факторов, влияющих на ход конфликта, добавил военный.

У них качество вооружения. По стратегическому вооружению мы даже рядом не стоим, — констатировал Костенко.

По словам полковника, важно, каким оружием обладает личный состав — «пистолетом-пулеметом или партизанским набором», а у России явно в наличии что-то серьезное. Помимо прочего, РФ превосходит Украину по качеству и количеству авиации, дальнобойных ракет и артиллерии, добавил он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС РФ уничтожили значительную часть боевой авиации ВСУ. По его словам, у Вооруженных сил Украины осталось лишь несколько десятков военных самолетов. Киев рассчитывает получить истребители F-16, однако, учитывая перемены в настроении американских политиков, поставки произойдут совсем нескоро, считает эксперт.