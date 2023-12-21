«Интерес падает»: в Совфеде оценили вероятность завершения спецоперации Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок к прекращению конфликта на Украине

Фото: СФ РФ

Валентина Матвиенко

Какие-либо предпосылки к завершению конфликта на Украине в настоящий момент не наблюдаются, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции, транслируемой телеканалом «Россия 24». По ее словам, очевидно лишь то, что интерес Запада к этому кризису падает. У союзников Киева больше не осталось аргументов, которые бы убедили население согласиться с финансированием Украины в дальнейшем.

Я пока не вижу, честно говоря, предпосылок для того, чтобы этот конфликт [на Украине] остановился. Но то, что интерес падает на Западе к украинской теме, то, что у них не осталось аргументов для выделения дополнительных больших средств Украине в своих парламентах, перед своим населением, это факт, — заявила Матвиенко.

По словам председателя Совфеда, Россия сформулировала условия переговоров. От этих пунктов страна не отступится. Они были объявлены в самом начале спецоперации, поэтому без их достижения СВО не завершится.

Матвиенко также заявила, что российская армия не позволила Украине осуществить планы контрнаступления. По ее словам, учитывая эти обстоятельства, Запад в скором времени «кинет» Украину, как в свое время США сделали это с Ираком и Афганистаном.